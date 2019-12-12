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Жители Полоцка обратились в милицию по поводу пропавшего соседа. Выяснилось, что мужчину убили
13.12.2019 21:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители микрорайона Громы в Полоцке заметили, что пропал их сосед, и обратились в милицию. Беспокоились они не зря: выяснилось, что мужчину убили. Об этом порталу gorod214.by
7 декабря в Полоцкий РОВД обратились жители микрорайона Громы. Они рассказали, что их соседа давно нет дома.
Сотрудники угрозыска нашли человека, причастного к исчезновению мужчины. Установили и место, где его захоронили.
Возбуждено уголовное дело.
Микрорайон Громы нередко попадает в криминальную хронику. Напомним, в апреле этого года трое молодых парней
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Жители микрорайона Громы в Полоцке заметили, что пропал их сосед, и обратились в милицию. Беспокоились они не зря: выяснилось, что мужчину убили.
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