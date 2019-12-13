Источник материала: Газета Авангард





Прошли заключительные лично-командные районные соревнования в зачет районной спартакиады КФК.

Они включали в себя три вида спорта: шахматы (мужчины), шашки (женщины) и настольный теннис (командный).

По результатам игр в шахматах третье место занял Сергей Миганько (ОАО «Юбилейный-Агро»), второе – Сергей Ярош (колледж), первое – Алексей Жилицкий (лесхоз).

В первенстве по шашкам бронзовую награду взяла Татьяна Карпенко (коммунальник), серебро у Валентины Корбачевой (отдел образования, спорта и туризма райисполкома), золота удостоена Татьяна Кортелева (лесхоз).

В настольном теннисе третье место досталось команде коммунальника – Денису Мишакову и Александре Щукиной, второе – Владимиру Буйневичу и Анастасии Васьковой из ОАО «Юбилейный-Агро», первое – Ильясу Ацаеву и Наталье Игнатенко из отдела образования, спорта и туризма рай-исполкома.

В личном первенстве среди мужчин по настольному теннису победил Василий Малявко, вторым стал Владимир Михальцов, третьим – Ильяс Ацаев.

В общем зачете районной спартакиады коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района пятерка лучших выглядит следующим образом: пятым стал коммунальник, четвертым – колледж, третьим – ОАО «Юбилейный-Агро», вторым – лесхоз. Победителем спартакиады 2019 года признан коллектив отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Галина ГОРБАЧ