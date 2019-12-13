2 января будем отдыхать? Скоро узнаем

Предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента.

Об этом 13 декабря сообщил телеграм-канал «Пул Первого», ссылаясь на собственные «весьма надежные» источники.

Информация ранее подтверждена заявлением главы правительства Сергея Румаса, который сообщил, что проект указа о выходном 2 января уже направлен в Администрацию президента.

«…прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение будет принято в ближайшие дни!» — утверждает телеграм-канал.

согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы. Ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным, но правительство не поддержало такие перемены.

В интернете петицию за выходной в последний день года подписало 15,7 тысяч человек.