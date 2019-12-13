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2 января будем отдыхать? Скоро узнаем
14.12.2019 10:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента.
Об этом 13 декабря
Информация ранее
«…прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение будет принято в ближайшие дни!» — утверждает телеграм-канал.
согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году,
В интернете петицию за выходной в последний день года подписало 15,7 тысяч человек.
В 2018 белорусы также активно
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Предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента.
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