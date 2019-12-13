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В нынешнем году вступили в силу поправки в административное законодательство, касающиеся запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей

14.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С июля нынешнего года вступили в силу поправки в административное законодательство, касающиеся запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей.

В нынешнем году вступили в силу поправки в административное законодательство, касающиеся запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей
Евгений Овчинников

Теперь за мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацистской символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от 3-х месяцев до 3-х лет. Подобный административный запрет для фанатов-хулиганов эффективно действует в других странах. Ожидается, что данные нововведения будут способствовать укреплению имиджа нашей страны, умеющей проводить спортивные мероприятия на высоком организационном уровне.

Чтобы не пропустить болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования, правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы, причем в каждой конкретной ситуации будет свой алгоритм действий. Отметим, что запрет на посещение соревнований – это дополнительное взыскание, которое может применяться к тем, кто совершил административное правонарушение на территории стадиона во время спортивно-массового мероприятия или соревнования. Стражи порядка наделены правом составлять в отношении нарушителей протоколы, а рассматривать их и принимать решение о наложении административного запрета может только суд.

– За нарушение административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений (ст. 24.13 КоАП Республики Беларусь) предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин или административный арест. МВД формирует единый государственный банк данных о правонарушениях. Учет тех, кто связан с наложением административного запрета на посещение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и его нарушениями, проводится в общем порядке. Размещение в открытом доступе сведений о таких правонарушениях, как и ведение отдельной базы данных этой категории граждан не предполагается. Милиция уже ведет учет фанатов, которые ранее совершали правонарушения и привлекались к ответственности. Но это не значит, что кто-то из них может попасть в черный список на посещение соревнований за предыдущие преступления. Поправки в КоАП обратной силы не имеют, поэтому противоправность деяния и административная ответственность за него определяются законодательным актом, действовавшим во время совершения деяния. Без соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу, никто не может быть подвергнут административному запрету на посещение стадионов во время спортивно-массовых мероприятий и соревнований, – отметил первый заместитель начальника ОВД райисполкома Евгений Овчинников.

Подготовила
Ольга МАРЦЕЛЕВА

 
 
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С июля нынешнего года вступили в силу поправки в административное законодательство, касающиеся запрета на посещение стадионов для...
 
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