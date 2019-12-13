«Втихаря танцевали по-западному». Очевидцы 60-х - о Гагарине, Карибском кризисе и моде

Источник материала: Tut.by

Шестидесятые в СССР — это все еще нехватка продуктов, но усиленная застройка городов, это первый полет человека в космос и угроза ядерной войны, это смещение Хрущева и начало правления Брежнева. Для нашего проекта « Эпоха » мы пригласили в студию людей, чья молодость пришлась на это десятилетие и узнали, какими все эти события были для них.