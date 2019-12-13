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«Втихаря танцевали по-западному». Очевидцы 60-х - о Гагарине, Карибском кризисе и моде
14.12.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шестидесятые в СССР — это все еще нехватка продуктов, но усиленная застройка городов, это первый полет человека в космос и угроза ядерной войны, это смещение Хрущева и начало правления Брежнева. Для нашего проекта «
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«Полет Гагарина в космос отмечали три дня. Праздник был лучше, чем Первомай!».
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