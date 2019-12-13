«Лайнер - это самая настоящая тюрьма». Белоруска о своем опыте работы на круизном корабле

Источник материала: Tut.by

Минчанка Екатерина Демидович 5 месяцев проработала помощником официанта на круизном лайнере, рассекавшем волны Мексиканского залива и Карибского моря. Она рассказала нам, сколько удалось заработать, кому легче всего построить там карьеру и что общего у корабля и тюрьмы.







«Выглядело, как будто везу с собой кокаин»

— Два года назад я окончила университет и искала сезонную подработку а-ля сбор урожая в Германии. Наткнулась на вакансию ассистента официанта на круизном лайнере. Помощь в трудоустройстве оказывала белорусская компания, собеседование как раз проходило в Минске. К нему я вообще не готовилась. Зашла, 5 минут поговорила с представителями команды корабля, русского они, естественно, не понимали. Для них главным было, чтобы человек не молчал и мог нормально выражать свои мысли на английском. Моего школьного уровня оказалось достаточно. Через 3 дня я узнала, что мою кандидатуру одобрили.

Дальше начался процесс оформления документов, получения американской морской визы.

— Столько справок пришлось собрать. Даже тест на наркотики сдавала впервые в жизни! Ты должен быть чист во всех отношениях, чтобы тебя взяли.





Получив на руки контракт на 8 месяцев, в начале августа 2017-го Екатерина отправилась в США. Билеты покупала за свои деньги: первый раз работодатель оплачивает только обратную дорогу.

— Чтобы сэкономить, летела с пересадками. Минск — Москва — Хельсинки — Чикаго — Новый Орлеан… В аэропорту последнего потеряли мой багаж. Вернули спустя 3 дня в гостиницу, где останавливается персонал корабля перед путешествием, в городе Мобил. Когда открыла чемодан, увидела, что он весь в каком-то белом порошке. Это папа мне положил с собой пакет соды, на случай, если нужно будет что-нибудь продезинфицировать. Она рассыпалась, а в службе безопасности аэропорта, наверное, подумали, что я везу с собой кокаин…

Оказавшись на лайнере, Екатерина увидела, где ей предстоит жить ближайшие месяцы: ее, как и остальных, поселили в одну из кают на нижней палубе. Из мебели там только двухэтажная кровать, раковина и стол. А еще нет окон. Поэтому, проснувшись, она порой не понимала: утро уже наступило или все еще продолжается вечер.





Судно Carnival Fantasy, на котором работала девушка, считалось очень маленьким: 12-этажный корабль вмещал всего 2000 пассажиров и 920 членов экипажа. Он курсировал между американским городом Мобил, мексиканским островом Косумель и портом Прогресо. На борту, как в мегаполисе, никто не спал по ночам, и шумная вечеринка не прекращалась ни на минуту: для пассажиров всегда были открыты двери ресторанов, баров, казино, аквапарка, магазинов одежды и ювелирных украшений и даже картинной галереи, где можно приобрести понравившееся произведение искусства. Выступления танцоров, циркачей, stand-up комиков и даже фигуристов… Персонал работал без выходных по 10 часов в сутки.

— Не зря девиз корабля — «Ешь, пей, веселись, повторяй».

«В Майами никто не давал чаевые»

Гостей кормили сразу в трех ресторанах. Правда, ассистентов официантов первые месяцы туда не допускали, а учили всему в столовой для персонала. Она разделена на три части: в crew mess ели сами официанты и уборщики, в staff mess — фотографы, артисты, консультанты магазинов — те, кто на уровень выше в иерархии, в captain mess — капитан и его офицеры.





— У меня не было никакого опыта в сфере обслуживания. Думала: «Я ведь написала диплом, что я, не смогу посуду потаскать что ли?» На деле все оказалось немного сложнее: я принимала душ из стаканов, разбила две стопки тарелок, уронила полный поднос с десертами, проткнула палец штопором… А из-за неудобной обуви, которую выдавали вместе с формой, у меня немела нога, поэтому всем советую брать с собой на корабль одну пару черных ботинок. Но это еще ничего, у некоторых девочек начинался варикоз: ходить нужно много, носить по 13 тарелок за раз, и держать их нужно не перед собой, чтобы спину не надорвать, а на плече… Все это, естественно, сказывалась на здоровье.

Спустя какое-то время Екатерину перевели на обслуживание номеров: пассажиры звонили в колл-центр и заказывали еду прямо в каюту.

— Это единственное место на первом контракте, где тебе дают чаевые. Надо только широко улыбаться. Конечно, $ 100 никто не оставит, ведь круиз относительно недорогой — $ 300−500 с человека. В основном, протягивали $ 1−2. Один пожилой мужчина за две чашки кофе отблагодарил меня 20 долларами. Обычно столько набиралось за день со всех заказов. Знакомые рассказывали, что на суднах с домашним портом в Майами вообще никто не давал чаевые. Всем кажется, что это такой роскошный курорт, но на самом деле это не так.

Именно чаевые девушка тратила на себя, когда ненадолго выбиралась на сушу, а всю зарплату ($ 960 в месяц) откладывала.





— В отличие от индонезийцев, которые возвращались на борт с пакетами из Victoria’s secret, я экономила. Приобрела себе всего три вещи: камеру GoPro, маску для подводного плавания (ее я заказала с Amazon прямо на лайнер) и сим-карту, которая работала сразу в двух странах. Еще я покупала воду или сок, чтобы посидеть в кафе с бесплатным Wi-Fi. В мексиканских портах местные живут за счет кораблей, поэтому во многих заведениях для людей с бейджиками «staff» предусмотрены скидки. Все относятся очень дружелюбно, ведь если тебе понравится, ты придешь снова, а может, даже кому-нибудь посоветуешь это место.

По словам Екатерины, она была единственной, кто высаживался в каждом порту.

— Отработав ночную смену, я сразу же шла гулять. Понимала, что больше никогда сюда не вернусь и нужно использовать любую возможность увидеть что-то новое. Иногда не спала по полтора дня.

«Если человек умирает на корабле, похороны оплачивает компания»

В Мексике девушку больше всего поразила вода в Карибском море: прозрачнее, чем в бассейне, видно все до последней крохотной рыбки. А вот в Соединенных Штатах неприятно удивили продукты питания…

— Берешь в магазине огурец и помидор, а они пахнут одинаково. Все какое-то водянистое, невкусное.

Екатерина считает, что в американском Макдональдсе бургеры и картошка хуже, чем в белорусском.

— Еще из интересного: если человек умирает на корабле, похороны оплачивает компания. По слухам, некоторые американцы не отправляют своих родственников в дома престарелых, они отправляют их в круиз. У нас тоже один печальный случай был: коллега понес заказ в каюту и нашел там мертвую пожилую женщину…

Однажды пришлось разворачивать лайнер на полпути: пассажиру срочно потребовалось переливание крови, а в медицинском центре такую помощь оказать не смогли. Да, экстрима во время путешествия Екатерине точно хватило.

— Вдоль побережья Атлантического океана проходил ураган Ирма, мы же плавали чуть левее. Вернуться в порт не могли: волна с такой силой прибивает к берегу, что корабли просто ломаются. Лучше переждать в море. Так что у нас был дополнительный sea day. Кто-то из пассажиров жаловался, что детям нужно в школу, кто-то наоборот радовался лишнему выходному, а кто-то требовал за предоставленные неудобства бесплатный алкоголь. Объясняли, что это не наша вина, это природные условия. Вообще было очень страшно, особенно когда в новостях показывали, как в Майами люди нагружали машины песком, чтобы их не унесло. Родители ужасно переживали. Папа до сих пор вспоминает одно мое видео, на котором шарики сами по бильярдному столу катаются то в одну, то в другую сторону. Хорошо еще, что нас совсем чуть-чуть покачало.

«Если хочется поразвлечься, это прям сюда»

На круизах работают представители самых разных национальностей. Больше всего индонезийцев — они обычно занимаются уборкой, и индусов, отвечающих за готовку. И те, и другие мечтают построить здесь карьеру, и уже через пару лет занимают руководящие посты. И, что самое главное, подтягивают за собой остальных.

Находясь в замкнутом пространстве, люди очень быстро сближаются.

— Все парни любят славянок, а девушки, предсказуемо, без ума от итальянцев. Так что если хочется как следует поразвлечься, это прямо сюда. В медицинском центре даже презервативы бесплатно раздают. Но с пассажирами флиртовать нельзя, за это сразу увольняют.





Те, кто выходят в море уже 10, а то и больше лет, иногда заводят и корабельную семью, чтобы спастись от одиночества. Но, конечно, порой на борту разворачивались и настоящие love stories.

— Моей соседкой в каюте была девушка из Гомеля, с которой дружу до сих пор. Она еще несколько раз ездила в круиз по контракту — сначала официанткой, а потом работницей в детскую комнату, где родители на какое-то время оставляли своих малышей. Там она и познакомилась со своим будущим мужем. Он из Эквадора.

Конфликтные ситуации, естественно, тоже случались.

— Как-то две крайне эмоциональные девушки, одна с Ямайки, вторая из Молдовы, из-за чего-то поругались. Все закончилось плевком в лицо и последовавшей за этим дракой. На следующий день обеих уволили. Еще одного парня выгнали за то, что он украл алкоголь из бара. В принципе, депортировать могут за три любых предупреждения.

«После дневной смены коллега шла в паб и пропадала там до самого утра»

По словам Екатерины, несмотря на кажущееся дружелюбие, атмосфера в коллективе была напряженной.

— Лайнер — это самая настоящая тюрьма. Если на суше ты живешь сегодняшним днем, то там ты как будто замер в ожидании момента, когда сойдешь с корабля. Все только и говорят о том, кому сколько осталось до окончания контракта. Я даже дни в календаре зачеркивала.

Большинство снимало стресс в баре для сотрудников. Пиво и коктейли стоили, как бутылка воды, — $ 2.

— Одна девушка после дневной смены сразу шла в паб и пропадала там до самого утра. А потом опаздывала на работу. Я предпочитала выплескивать эмоции в тренажерке. Привела себя в отличную форму.





Чтобы хоть как-то разнообразить рабочую жизнь персонала, где каждый новый день напоминал предыдущий, для сотрудников устраивали тематические вечеринки, пару раз разрешали ходить в аквапарк и сауну (обычно развлечениями для гостей пользоваться нельзя). А еще проводили очень много семинаров. Самый первый был посвящен безопасности. На нем, кстати, разбирались ошибки экипажа «Титаника». В начале круиза обучение проходили и сами гости. У каждого на карточке был написан номер этажа, куда в случае опасности нужно спуститься, чтобы сесть в свою спасательную шлюпку. Сотрудники покидали корабль последними.

— Меня поразил семинар по экологии, где рассказывали, как сортировать мусор. На кухне всегда стояли три контейнера: для стекла, остатков пищи и пластика. Никто не выбрасывал отходы за борт. Они хранились в специальной комнате на третьем этаже. Ароматы стояли не очень приятные, особенно в жаркую погоду.





Вместо положенных 8 месяцев Екатерина пробыла на лайнере всего пять. Говорит, слишком сильно скучала по родным. Да еще и молодой человек (сейчас уже муж), с которым они все это время поддерживали отношения на расстоянии, вернулся в Беларусь из Индии, где играл в музыкальной группе.

Заработанные $ 5000 отложила на покупку квартиры. О времени, проведенном в круизе, она не жалеет.

— Безусловно, это был классный опыт. После корабля мне уже ничего не страшно: проверку на стрессоустойчивость я прошла.