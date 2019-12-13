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Около Гольшанского замка строители разрушили могильник XIV века: археологи бьют тревогу

14.12.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря строители начали приступать к благоустройству территории около Гольшанского замка. Однако в результате земляных был серьезно, а в некоторых местах был полностью поврежден грунтовый могильник XIV века. О проблеме рассказал археолог и бывший сотрудник Института истории НАН Беларуси Евгений Власовец.


Фото: Евгений Власовец

 — Работы около замка сейчас проводятся без участия археологов и с грубейшими нарушениями действующего законодательства. Гольшанский замок — важный исторический объект и работы на территории рядом с ним должны проводится под археологическим надзором. К сожалению его нет. В ходе работ был снят грунт на глубину 40−80 см. В результате этого был серьезно поврежден, а местами и полностью уничтожен грунтовый могильник XIV века. Вместе с коллегой из Института истории НАН РБ нашли четыре женские погребения, которые относятся к XIV веку, — рассказал TUT.BY археолог Евгений Власовец.


Украшения, которые нашли историки в Гольшанах. Фото: Евгений Власовец

По словам историка, особенность данного могильника в том, что ученые не знали точное его местоположение, так как упоминания о старинных захоронениях есть только в литературе XIX века. Однако, в любом случае, работы около такого исторического объекта должны были проводится по всем правилам: перед благоустройством землю обследуют археологи, но в Гольшанах этого не было. Строительные работы начались без археологического надзора.

Напомним, Гольшанский замок — памятник архитектуры первой половины XVII века, был построен в качестве резиденции подканцлера Великого княжества Литовского Павла Стефана Сапеги. Он не оставил наследников, а потому, оставшись без хозяина, замок стал переходить из рук в руки — и в итоге начал разрушаться. Долгое время замок существовал в руинах, но в 2018 году здесь началась частичная реставрация комплекса.


Фото: Евгений Власовец

 — Если бы сейчас все было сделано по закону, такой ситуации не случилось бы. В 2018 году подобная ситуация произошла около костела Пресвятой Девы Марии в Ошмянах, а в 2017 году — рядом с костелом Петра и Павла в Жупранах. И вот сейчас Гольшаны. Из четырех женских погребений одно полностью разрушено, два других сильно повреждены гусеницами работающей на объекте техники, и лишь четвертое пока полностью уцелело. При этом почти вся предполагаемая площадь могильника или засыпана толстым слоем песка или залита бетоном. Когда были найдены останки, рабочие же продолжали свою работу, — говорит историк.


Упоминание о могильнике. Фото: Евгений Власовец

Кстати, в Гольшанах археологи периодически проводят раскопки. Так, в августе 2019 года специалисты исследовали могильники X века в самих Гольшанах и около деревни Щепановичи. Тогда историки нашли пять захоронений — одно женской и четыре мужских, а также обнаружили различные украшения того периода: накладки, фибулы, женские шейные гривны.

Оперативный комментарий от местных властей и администрации Института истории НАН Беларуси пока получить не удалось. TUT. BY следит за ситуацией.

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В начале декабря строители начали приступать к благоустройству территории около Гольшанского замка. Однако в результате земляных был серьезно, а в некоторых...
 
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