Банкиры готовы помочь сельхозпредприятию

Источник материала: Чырвоны прамень

Знаковое событие состоялось на днях в ОАО «Иванский-Агро». Сельхозпредприятие принимало гостей. С деловым визитом акционерное общество посетила заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Татьяна Михайловская. Её сопровождали руководители Витебского областного управления данного финансового учреждения Александр Лопаткин, центра банковских услуг №222 Елена Аношко, председатель райсовета депутатов Александр Косов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Галина Авижа.





Цель поездки весьма приятная для хозяйства. Принято решение об оказании финансовой помощи. Иными словами, Беларусбанк станет поддерживать ОАО «Иванский-Агро». За круглым столом в кабинете руководителя сельхозпредприятия было подписано соответствующее соглашение. Участники обсудили детали будущего сотрудничества.

Вначале немного предыстории. Во время областных «Дажынак», которые в текущем году проходили в Браславе, представители крупнейшего финансово-кредитного учреждения страны в качестве шефской помощи презентовали ОАО «Иванский-Агро» новый трактор. Последний пришёлся весьма кстати. В настоящее время задействован на молочнотоварной ферме. Так началось сотрудничество. Далее банкиры присматривались к хозяйству. И выбрали его окончательно. Вот что по этому поводу сказала в ходе встречи Татьяна Михайловская:

– Было определено, что в Витебской области Беларусбанк поддержит кого-то из сельхозпроизводителей. Мы долго раздумывали. Посетили «Иванский-Агро», ознакомились с существующей инфраструктурой. В целом остались довольны увиденным. Руководство в итоге утвердило данный выбор. Привезли на подпись соглашение о сотрудничестве. Будем продумывать дальнейшие действия. Банкиры – люди прагматичные. Вложения должны себя оправдывать и приносить реальную отдачу. Рассчитываем на обоюдовыгодное взаимодействие.

Председатель райсовета депутатов Александр Косов поблагодарил представителей Беларусбанка за поддержку. Директор ОАО «Иванский-Агро» Владимир Костюков заверил, что коллектив сельхозпредприятия приложит все усилия, чтобы не разочаровать своих шефов. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Галина Авижа вручила гостям буклеты о Чашниччине и небольшие сувениры.

Надо заметить, что встречали представителей Беларусбанка хлебом-солью. Коллектив «Праснiца» подготовил небольшой концерт. Гости были впечатлены столь радушным приёмом.

Село нуждается в поддержке. Аграрии рады каждому, кто готов внести лепту в развитие сельскохозяйственного производства. Впрочем, с себя снимать ответственность труженики полей и ферм не должны. Многое по-прежнему зависит от них. Чтобы повысить урожаи и надои, нужно применять передовые технологии и много усердствовать.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.