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Кореличская санстанция нашла нарушения в 89 из 90 посещенных магазинов

15.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За 10 месяцев текущего года государственным учреждением «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» проведен мониторинг 90 объектов торговли по реализации пищевой продукции. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в 89 из них.

Кореличская санстанция нашла нарушения в 89 из 90 посещенных магазинов

Чаще всего встречались такие нарушения, как наличие на полках пищевой продукции с истекшим сроком годности (62,2% случаев), реализация пищевой продукции с признаками порчи (16,7%), обращение пищевой продукции без наличия маркировки (11,1%), неудовлетворительное санитарное состояние торгового и холодильного оборудования (11,1%), неудовлетворительно санитарное состояние помещений объектов (7,8%), обращение пищевой продукции с нарушением условий хранения (температурный режим) (5,6%).

Инспекторской группой райЦГЭ установлено, что в ряде случаев не производился контроль температурно-влажностного режима в помещениях объектов, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату. Также отсутствовала информация о дате и времени вскрытия потребительской упаковки с пищевой продукцией, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки. Зафиксированы факты совместной реализации сырой пищевой продукции и полуфабрикатов из нее с готовой к употреблению пищевой продукцией. В некоторых магазинах стикеры наклеивались на упаковку продукции в месте, где указаны состав продукта, дата изготовления, срок годности, условия хранения, ценники устанавливались непосредственно на неупакованную пищевую продукцию.

По фактам выявленных нарушений выдано 129 рекомендаций об устранении нарушений, 96 предписаний об изъятии из обращения пищевой продукции с истекшим сроком годности общим весом 623 кг и 15,5 литра алкогольных напитков.

За повторные факты реализации продукции с истекшими сроками годности привлечено к административной ответственности 3 юридических лица на общую сумму 2116 руб., 16 физических лиц на общую сумму 1122 рубля.

Александр ГЕРМАНЮК,
главный врач райЦГЭ

 
 
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За 10 месяцев текущего года государственным учреждением «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» проведен мониторинг 90 объектов торговли по...
 
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