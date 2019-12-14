В Бресте питбуль укусил 25-летнего парня в область паха

Источник материала: Tut.by

В Бресте питбуль набросился на прохожего и укусил его в область паха. Пострадавший попал в больницу, а хозяина собаки объявили в розыск, сообщает «Виртуальный Брест» .



Американский питбультерьер. Фото: Википедия

Инцидент произошел около 20.10 26 октября на улице Суворова. Молодой человек проходил мимо остановки «Цветотрон», когда на него набросился питбуль, которого выгуливал хозяин. Собака укусила 25-летнего брестчанина в область паха. Пострадавшего госпитализировали в Брестскую областную больницу.

Согласно заключению эксперта, выявленные повреждения относятся к категории легких телесных, по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Мужчину, который гулял с собакой, разыскивает милиция. Его приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в черные штаны, куртку темного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая). Звонить по телефону: +375 29 206 28 56.