Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с пунктом 198 плана выборочных проверок на второе полугодие 2019 года в Брестской области государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых В.В., совместно с государственными инспекторами г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору Кухарчуком А.С., Чернорицким С.В., Янковичем С.В. проведена проверка соблюдения Государственным учреждением культуры «Пинская районная централизованная клубная система», Брестская область, Пинский район, а.г.Оснежицы, ул.Ленина, д. 22 требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения проверки выявлен 41 пункт нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов, руководителю вручено предписание с мероприятиями, подлежащими устранению.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района от 21.11.2019 года № 187, старшим инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Кухарчуком Александром Сергеевичем проведены мониторинги ГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района, ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского района, ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района, ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района, ГУО «Хойновский детский сад-средняя школа» Пинского района. Также на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района от 21.11.2019 года № 182 проведены мониторинги ГУО «Средняя школа №1 г.Пинска», ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска», ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска».

Вместе с этим на основании решения главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района от 21.11.2019 года № 177 проведен мониторинг магазина «Кари» по адресу: г.Пинск, ул. К. Маркса, 29а/2.

В ходе проведения мониторингов выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам мониторингов руководителям вручены рекомендации с предложенными к выполнению мероприятиями.

С работниками проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района от 21.11.2019 года № 169, первым заместителем начальника Пинского ГРОЧС Рябых Владимиром Викторовичем проведен мониторинг филиала «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника».

В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации с предложенными к выполнению мероприятиями.

С работниками проведен дополнительный инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности.

Первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС В.В. Рябых