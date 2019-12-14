ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В утреннее время будет организовано следование городского маршрута через остановку «Больница»

15.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

С понедельника в утреннее время будет организовано следование городского маршрута через остановку «Больница».

В утреннее время будет организовано следование городского маршрута через остановку «Больница»
На остановке

16 декабря филиалом «Автобусный парк №1» ОАО «Гомель-облавтотранс» организуется движение городского маршрута №2 «Автостанция – Красный Курган по ул. Совхозной» отправлением от автостанции в 7.15, а от остановочного пункта «Красный Курган» – в 7.35 (через о.п. «Больница»).

Рейсы городского маршрута №1 «Автостанция – Красный Курган» отправлением от автостанции в 7.15 и Красного Кургана в 7.30 отменяются.

Галина ГОРБАЧ

Фото Аллы Якушевич

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С понедельника в утреннее время будет организовано следование городского маршрута через остановку «Больница». 16 декабря филиалом «Автобусный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Еще один случай отравления в Египте: «Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика