Источник материала: Газета Авангард

С понедельника в утреннее время будет организовано следование городского маршрута через остановку «Больница».







16 декабря филиалом «Автобусный парк №1» ОАО «Гомель-облавтотранс» организуется движение городского маршрута №2 «Автостанция – Красный Курган по ул. Совхозной» отправлением от автостанции в 7.15, а от остановочного пункта «Красный Курган» – в 7.35 (через о.п. «Больница»).

Рейсы городского маршрута №1 «Автостанция – Красный Курган» отправлением от автостанции в 7.15 и Красного Кургана в 7.30 отменяются.

Галина ГОРБАЧ



Фото Аллы Якушевич