15 декабря: это день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1924 год — вышел первый номер детского журнала «Беларускі піянер» (с октября 1929 года «Іскры Ільіча», с июня 1945 года «Бярозка»).

1984 год — с космодрома Байконур был осуществлен запуск межпланетной станции «Вега-1», предназначенной для изучения Венеры и кометы Галлея.

1999 год — в Берлине состоялась учредительная конференция G20 («большая двадцатка»), созданная для проведения диалога ведущих развитых стран с развивающимися странами по ключевым вопросам финансовой и экономической политики.

РОДИЛИСЬ

1834 год — Вальрас Мари Эспри Леон, французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма. Основатель теории общего экономического равновесия. Умер в 1910 году.

1859 — Заменгоф Людвик Лазарь, польский врач-окулист, создатель эсперанто. Умер в 1917 году.

1894 год — Юдовин Соломон Борисович, белорусский график. Работал в станковой и книжной графике, экслибрисе. Среди произведений: «Старый Витебск», «Герои Балтики», «Ленинград в дни Великой Отечественной войны», серии «Новостройки Беларуси». Умер в 1954 году.

1919 год — Ляхович Лев Степанович, белорусский ученый в области металловедения, доктор технических наук (1970), профессор (1971). В 1948 году окончил Московский авиационный технологический институт. Автор научных работ по технологии термической обработки проката, азотирования и барирования стали, силицирования металлов и сплавов, химико-термической обработки металлов. Умер в 1990 году.

1934 год — Шушкевич Станислав Станиславович, ученый в области радиофизики, государственный и общественный деятель Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси (1991), доктор физико-математических наук (1970), профессор (1973), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1982). В 1991-1994 годах председатель Верховного Совета Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988).

1939 год — Нестеров Григорий Абрамович, белорусский художник. В 1967 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1967-1999 годах работал на Минском художественном комбинате. Среди произведений: керамическое панно в магазине подписных изданий, в Музее белорусского военного округа и др. С 1980 года занимается преимущественно живописью.

1939 год — Чернышов Владимир Федорович, белорусский художник театра и кино. В 1968 году окончил ВГИК. Работал на киностудии «Беларусьфильм», в 1995-2001 годах главный художник Национального академического драматического театра им.М.Горького. Преподавал в Белорусском университете культуры и искусств, Белорусской академии искусств. Художник-постановщик телевизионных фильмов «Красный агитатор Трофим Глушков», «Купальская ночь», «Затюканный апостол» и др. Оформил спектакли «Разоренное гнездо» Я.Купалы, «Калигула» А.Камю и др. Автор живописных работ, портретов, графической серии «По святым местам».

1944 год — Лешенюк Николай Степанович, белорусский ученый, доктор физико-математических наук (1995), профессор (2004). Автор научных работ по лазерной физике и молекулярной спектроскопии, конструированию оптических и лазерных приборов.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память пророка Аввакума, преподобного Афанасия Печерского, мученицы Миропии.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Аввакум. Примечали, если ветви елей на Аввакума загибаются — ожидай метель, а если выравниваются — будет ясная погода.

ИМЕНИНЫ

православные: Андрея, Антона, Ивана, Константина, Матвея, Николая, Сергея, Степана;

католические: Марии, Нины, Кристины, Виктора.

БЕЛТА.