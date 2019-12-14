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«Было две вспышки, и всех попросили покинуть вагоны». Поезд «Минск-Гомель» остановился в пути
15.12.2019 21:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поезд «Минск-Гомель» остановился на станции Красный Берег, всех пассажиров попросили покинуть вагоны.
Пассажиры поезда «Минск — Гомель» на подъезде к Красному Берегу услышали несколько хлопков, рассказала TUT.BY одна из пассажирок Дарья Цуранова.
Поезд остановился на станции, пассажиры начали выходить из вагонов.
— Мы с подругой вышли, а родители остались. В это время во втором составе (поезд состоит из двух сцепок — Прим. TUT.BY) произошли две вспышки, и всех попросили покинуть вагоны.
На станции пассажиры находятся уже час. Сотрудница вокзала предложила желающим чай-кофе.
— Сейчас (около 21.45 — Прим. TUT.BY) нас попросили подойти к поезду, двери пока не открыты, стоим на перроне ждем.
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Поезд «Минск-Гомель» остановился на станции Красный Берег, всех пассажиров попросили покинуть вагоны.
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