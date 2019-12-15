Виталий Подзерун рассказал какие меры воздействия применяются за нарушение общественного порядка при использовании пиротехники

Источник материала: Газета Авангард

Жителям домов, расположенных рядом с развлекательными заведениями, салюты и фейерверки, как правило, причиняют неудобства. Какие применяются меры воздействия за нарушение общественного порядка при использовании пиротехники, рассказал начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.





– Законодательством предусмотрен целый ряд статей, связанных с использованием петард, салютов и фейерверков. Так, за несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 20 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. Если же за запуском салютов или петард будет задержан несовершеннолетний ребенок, родителям придется нести ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а это предупреждение либо наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Кроме того, в случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих виновные могут оказаться на скамье подсудимых уже по уголовному делу.

Использование петард в местах массового скопления людей – это, прежде всего, неуважение к другим. Многие на праздники приходят с детьми, а когда возле человека взрывается петарда, сложно предугадать развитие событий и последствия. Важно знать, что использование пиротехники допускается только в установленных для этих целей местах с исключением вероятности причинения вреда окружающим и попадания в жилые строения, ибо чем больше причиненный вред, тем более суровое наказание ждет правонарушителя.

Помните: пиротехнику в нашей стране можно реализовывать только в местах санкционированной торговли. При покупке подобного товара требуйте у продавца сертификат качества и протокол испытаний МЧС. Разрешается продавать только запускаемую с земли пиротехнику. Для организации фейерверков необходимо обращаться в специализированные компании, имеющие разрешения на этот вид деятельности. Места для салютов согласовываются с районными отделами МЧС. Объекты, на которых осуществляется производство либо хранение пиротехнических изделий, входят в перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД Республики Беларусь. Невыполнение данного требования влечет за собой административную ответственность по ст. 23.57 КоАП.

Несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство, за совершение которого грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест до 15 суток, а за незаконную предпринимательскую деятельность – от 10 до 15 базовых величин, и для нелегальных продавцов. Кроме того, запрещена продажа пиротехники несовершеннолетним до 15 лет. Родители не должны разрешать детям пользоваться ею, ибо их привлекут к ответственности, если ребенок задержан за этим занятием. Важно знать и то, что в общественном транспорте запрещена перевозка взрывоопасных изделий независимо от легальности их приобретений, – резюмировал Виталий Юрьевич.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с пиротехникой. Если вам известны факты незаконной реализации таких изделий, просьба сообщить по телефонам: 36-22-49, 8 (029) 608-29-02 или 102.

Подготовила

Ольга МАРЦЕЛЕВА