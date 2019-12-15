Тепло, ветрено и немного солнца. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На рабочей неделе в Гродно будет ветрено, но не по-зимнему тепло и без дождей. Даже выглянет солнце, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник переменная облачность, без осадков. Утром — сильный ветер. Будет тепло — до +6°C.

Во вторник — переменная облачность и туман. Видимость 200−300 метров. Днем будет до +7°С.

В среду переменная облачность и без осадков. Сильный ветер. Столбик термометра днем будет показывать +9°С.

В четверг облачно с прояснениями. Днем — до +5°С.

В пятницу сплошная облачность, без осадков, сильный ветер и до +5 °C.

Хорошей недели!

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