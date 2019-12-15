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Тепло, ветрено и немного солнца. Погода в Гродно на неделе
16.12.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На рабочей неделе в Гродно будет ветрено, но не по-зимнему тепло и без дождей. Даже выглянет солнце,
В понедельник переменная облачность, без осадков. Утром — сильный ветер. Будет тепло — до +6°C.
Во вторник — переменная облачность и туман. Видимость 200−300 метров. Днем будет до +7°С.
В среду переменная облачность и без осадков. Сильный ветер. Столбик термометра днем будет показывать +9°С.
В четверг облачно с прояснениями. Днем — до +5°С.
В пятницу сплошная облачность, без осадков, сильный ветер и до +5 °C.
Хорошей недели!
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На рабочей неделе в Гродно будет ветрено, но не по-зимнему тепло и без дождей, а еще даже немного солнечно.
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