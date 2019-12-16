ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Элита национальной экономики

17.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Лауреатом первой республиканской бизнес-премии «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики» стал Михаил Лазарашвили, директор ОАО «Завод керамзитового  гравия г. Новолукомль».  Организатор премии – редакция журнала о бизнесе, экономике, финансах и технологиях «Дело».


Директор ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» М. Г. Лазарашвили.

В предварительном отборе приняли участие более 350 номинантов – руководители наиболее динамично развивающихся банков и предприятий. Однако лауреатами признаны 34 человека. Среди них – наш земляк, директор крупнейшего в Европе предприятия-производителя керамзита М. Г. Лазарашвили.
При выборе победителей жюри ориентировалось на данные областных исполнительных комитетов, министерств и ведомств, учитывало ряд критериев: от финансовых и экспортных показателей до маркетинговой стратегии. Организаторы мероприятия ставили цели выявить и представить обществу руководителей, способных обеспечить эффективную работу своих компаний.
Награждение лауреатов состоялось в Минске. Им были вручены бронзовые медали на мраморном пьедестале (авторская работа известного белорусского скульптора Я. А. Филипповича) и дипломы.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лауреатом первой республиканской бизнес-премии «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики» стал Михаил Лазарашвили, директор ОАО «Завод керамзитового ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Скандал в гомельском педколледже. Дети написали заявления в РОВД и прокуратуру: жалуются на поборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика