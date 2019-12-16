Источник материала: Чырвоны прамень

Лауреатом первой республиканской бизнес-премии «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики» стал Михаил Лазарашвили, директор ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль». Организатор премии – редакция журнала о бизнесе, экономике, финансах и технологиях «Дело».





В предварительном отборе приняли участие более 350 номинантов – руководители наиболее динамично развивающихся банков и предприятий. Однако лауреатами признаны 34 человека. Среди них – наш земляк, директор крупнейшего в Европе предприятия-производителя керамзита М. Г. Лазарашвили.

При выборе победителей жюри ориентировалось на данные областных исполнительных комитетов, министерств и ведомств, учитывало ряд критериев: от финансовых и экспортных показателей до маркетинговой стратегии. Организаторы мероприятия ставили цели выявить и представить обществу руководителей, способных обеспечить эффективную работу своих компаний.

Награждение лауреатов состоялось в Минске. Им были вручены бронзовые медали на мраморном пьедестале (авторская работа известного белорусского скульптора Я. А. Филипповича) и дипломы.

Варвара ЮРКЕВИЧ.