Скандал в гомельском педколледже. Дети написали заявления в РОВД и прокуратуру: жалуются на поборы

Наконец хочу поговорить о насущном! Мало кому известно, что в современных учебных учреждениях работает такая функция как «платные образовательные услуги». Вроде бы ничего такого, не сдал — оплатил — пересдал, НО… Оплата происходит в неистовых количествах при том условии, что стоимость одного часа у преподавателя, о котором пойдет речь, составляет 13 рублей 15 копеек, так как у преподавателя высшая категория. З а все время моего обучения, начиная с 2016 года, я оплачивала часы некоторым преподавателям, но даже если воссоединить их всех в одно целое, не выйдет такая сумма, которую моя мама выделила на оплату чисто одного учителя. И это с одной меня, не считая ещё 20 учащихся моей группы и 60 учащихся, которые также обучаются у преподавателя. Нельзя сказать, что оплачивают все. Есть отдельные личности, которые откупаются другими способами, например, взяв какое-либо животное на передержку, либо купив корм также животным, так как преподаватель занимается волонтерской деятельностью. Со второго курса я со своей группой оплачивали то количество часов, которое преподаватель запрашивал, каждый месяц собирали деньги на корм, всячески пытались помочь ее животным, но видимо, преподавателю хотелось больше и больше. С каждым месяцем обстановка накалялась и становилось страшнее, потому что оказывалось сильнейшее давление на меня и, собственно, на всю группу. Речь уже шла напрямую о том, что «Хотите сдать — платите» или «Кто не оплатил — не сдал», и много-много интересных фраз было сказано преподавателем (есть факты, записанные на диктофон). Администрация колледжа практически не реагирует, ссылаясь на то, что всем занимаются правоохранительные органы и управление образования, не думая о том, что преподаватель ведёт свои предметы дальше, а на кануне конец семестра и защита курсовой работы, которая до сих пор данным преподавателем не проверена, в независимости от того, что у большинства проверка курсовой оплачена (что не является обязательным, так как курсовая должна проверятся бесплатно). Постоянный вопрос администрации: «Почему не обращались раньше?». Ответ прост: страх, боязнь не получить образование, так как напрямую шла речь об отчислении. Продолжение в сторис и актуальном.

Публикация от Душит ювелирка (@siabrouka) 15 Дек 2019 в 1:05 PST