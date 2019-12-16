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Скандал в гомельском педколледже. Дети написали заявления в РОВД и прокуратуру: жалуются на поборы

16.12.2019 22:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского — скандал. Учащиеся отделения «Начальное образование» обвиняют своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов говорят, что терпели несправедливость три года — и вот сейчас, на последнем курсе, их терпению пришел конец. Они написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители учащихся, которые также утверждают, что устали от того, что дети постоянно просят деньги — то на проверку курсовых, то на какое-то волонтерство.


Что случилось?

Переполох возник после публикации в Instagram. Сначала она была одна, а затем их число увеличилось. Кто-то делился уже опубликованным в соцсетях, а кто-то создавал свои посты. Стиль у авторов разный, но смысл один: учащиеся педколледжа утверждают, что на протяжении долгого времени, несмотря на то что обучение в их заведении бесплатное, преподаватель педагогики требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказали про нестандартные методы работы педагога.

Итак, на что в своих официальных письмах и заявлениях жалуются дети?

  • Якобы преподаватель организовывает сбор денег на «волонтерство» с пофамильной фиксацией сданной суммы, а если не сдал — связывается с учащимися лично и настойчиво агитирует сдать;
  • якобы предлагает «досрочно» сдать экзамен путем оплаты определенного количества часов индивидуальных занятий. Во время этих часов, мол, можно написать экзамен и получить оценку задолго до официального экзамена. Тем, кто так не хотел сдавать, якобы было сказано: «Экзамен сложный, в прошлом году те, кто не оплатил индивидуальные занятия, не сдали. Зачем вам лишние проблемы?»;
  • дети оплатили часы, чтобы у них индивидуально проверили «Введение» к курсовой по педагогике — но с ними якобы никто не работал;
  • якобы преподаватель занимается предпринимательской деятельностью на занятиях — а именно: распространяет продукцию «Орифлейм»;
  • и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец хочу поговорить о насущном! Мало кому известно, что в современных учебных учреждениях работает такая функция как «платные образовательные услуги». Вроде бы ничего такого, не сдал — оплатил — пересдал, НО… Оплата происходит в неистовых количествах при том условии, что стоимость одного часа у преподавателя, о котором пойдет речь, составляет 13 рублей 15 копеек, так как у преподавателя высшая категория. За все время моего обучения, начиная с 2016 года, я оплачивала часы некоторым преподавателям, но даже если воссоединить их всех в одно целое, не выйдет такая сумма, которую моя мама выделила на оплату чисто одного учителя. И это с одной меня, не считая ещё 20 учащихся моей группы и 60 учащихся, которые также обучаются у преподавателя. Нельзя сказать, что оплачивают все. Есть отдельные личности, которые откупаются другими способами, например, взяв какое-либо животное на передержку, либо купив корм также животным, так как преподаватель занимается волонтерской деятельностью. Со второго курса я со своей группой оплачивали то количество часов, которое преподаватель запрашивал, каждый месяц собирали деньги на корм, всячески пытались помочь ее животным, но видимо, преподавателю хотелось больше и больше. С каждым месяцем обстановка накалялась и становилось страшнее, потому что оказывалось сильнейшее давление на меня и, собственно, на всю группу. Речь уже шла напрямую о том, что «Хотите сдать — платите» или «Кто не оплатил — не сдал», и много-много интересных фраз было сказано преподавателем (есть факты, записанные на диктофон). Администрация колледжа практически не реагирует, ссылаясь на то, что всем занимаются правоохранительные органы и управление образования, не думая о том, что преподаватель ведёт свои предметы дальше, а на кануне конец семестра и защита курсовой работы, которая до сих пор данным преподавателем не проверена, в независимости от того, что у большинства проверка курсовой оплачена (что не является обязательным, так как курсовая должна проверятся бесплатно). Постоянный вопрос администрации: «Почему не обращались раньше?». Ответ прост: страх, боязнь не получить образование, так как напрямую шла речь об отчислении. Продолжение в сторис и актуальном.

Публикация от Душит ювелирка (@siabrouka) 15 Дек 2019 в 1:05 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомьтесь, это известный многим Гомельский государственный педагогический колледж Л. С. Выготского. Речь идёт об одном педагоге Качанова Л.С. ХОЧЕШЬ В ПЕДАГОГИ? ИДИ ПЛАТИ НАЛОГИ! Что за налоги? Налоги на то, чтобы оплачивать бесплатное образование. Сейчас подробнее

 
 
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В Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского - скандал. Учащиеся отделения «Начальное образование» обвиняют преподавателя по...
 
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