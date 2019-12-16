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В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах
17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Он подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и оздоровление детей от 3 до 18 лет является приоритетным направлением работы центра. Поэтому традиционно около 80% от общей суммы выделенных государством средств направляется на реализацию льгот для этой категории. Всего по итогам года санаторно-курортное лечение и оздоровление пройдут 720 тыс. детей. В том числе в полном объеме удовлетворена потребность в летнем оздоровлении всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в лагерях различных типов.
Особое внимание уделяется ребятам из загрязненных радионуклидами территорий — они направляются на санаторно-курортное лечение и оздоровление в детские реабилитационно-оздоровительные центры, санатории, детские отделения в санаториях для взрослых, в том числе по программе Союзного государства — на черноморское побережье.
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