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В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах

17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах
Более 67 тыс. детей планируется обеспечить путевками в оздоровительные лагеря во время предстоящих зимних каникул — с 26 декабря по 11 января. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«На эти цели центру выделено свыше Br1,7 млн. Планируем оздоровить более 67 тыс. детей. Дневной лагерь будет не менее 6 суток. Планируется работа стационарных круглосуточных лагерей. В этом году значительно задействовали учреждения, которые могут работать в круглогодичном режиме. Более 500 детей оздоровятся в них в межсезонные каникулы. В прошлом году эта цифра составляла всего 100 человек. Будем развивать эту практику», — сказал Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и оздоровление детей от 3 до 18 лет является приоритетным направлением работы центра. Поэтому традиционно около 80% от общей суммы выделенных государством средств направляется на реализацию льгот для этой категории. Всего по итогам года санаторно-курортное лечение и оздоровление пройдут 720 тыс. детей. В том числе в полном объеме удовлетворена потребность в летнем оздоровлении всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в лагерях различных типов.

Особое внимание уделяется ребятам из загрязненных радионуклидами территорий — они направляются на санаторно-курортное лечение и оздоровление в детские реабилитационно-оздоровительные центры, санатории, детские отделения в санаториях для взрослых, в том числе по программе Союзного государства — на черноморское побережье.

По информации БелТА.

 
 
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