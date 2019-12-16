«Вес 58, рост 167. Но много лет холестерин повышен. Что делать?» Сосудистый хирург отвечает на вопросы

Источник материала: Tut.by

Кислород и питательные вещества органам и тканям доставляют кровеносные сосуды. От их повреждения во многом зависит тяжесть болезни и развитие серьезных осложнений. Кто находится в группе риска? Как определить, что сосудам нужна помощь? Почему так опасен холестерин? На вопросы о симптомах и профилактике, причинах и методах лечения заболеваний сосудов на порталах TUT.BY и 24health.by отвечает главный внештатный сосудистый хирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующий отделением сосудистой хирургии 4-й ГКБ Минска им. Н.Е. Савченко, к. м. н. Иван Климчук.



Иван Климчук. Фото: портал «Здоровые люди»

— Мне 41 год, 15 лет болею гипотиреозом. Последние пять лет холестерин выше нормы в 1,3−1,5 р. Однако при этом соблюдаю диету, вес оптимален. Нужно ли в этом случае принимать какие-либо меры (препараты, снижающие уровень холестерина и др.) или же это последствия гипотиреоза и бороться с этим бесполезно? Чем это опасно?

Иван Климчук: В этой ситуации вероятно есть вторичное повышение уровня холестерина на фоне гипотиреоза. Если все меры (диета, поддержание массы тела, физическая активность, отсутствие вредных привычек) не приводят к стабилизации уровня холестерина, то необходим на протяжении длительного срока (8−12 недель) прием статинов.

Примерно уже 2 года я хожу по врачам с проблемой «У меня появляются синяки». В основном на ногах, пару раз были замечены в области живота (небольшие). Если будет ушиб, то гематома будет большая, а в основном синяки появляются просто так, иногда с подкожным уплотнением. За это время я обращалась к терапевтам, консультировалась на кафедре гематологии в 9-й больнице, там поставили диагноз тромбоцитопения. В анализах в течении 2 лет встречалось понижение тромбоцитов (минимум был 177), а также гемоглобин до 112. УЗИ органов брюшной полости отклонений не выявило. УЗИ вен нижних конечностей: венозная сеточка направо. Когаулограмма также отклонений особых не показала (сдавала и в разных лабораториях и поликлиниках). Отклонение было только в одном показателе АПТВ 39 — 41. S (Synlab). Еще на теле выросло много красных родинок (ангиом, наверное). Терапевты не обращали особого внимания на это. Вопрос у меня такой: к какому врачу стоит обратиться для более детального обследования?

Иван Климчук: Надо обратиться к гематологу.

— Насколько достоверен тест путем балансирования на одной ноге с открытыми глазами в течение одной минуты для определения степени поражения сосудов мозга бляшками? Какова степень риска при 50%-ном сужении просвета сонных артерий за счет бляшек? Есть ли средства для растворения бляшек в сонных артериях?

Иван Климчук: Такой тест в сосудистой хирургии не используется. Для верификации степени поражения сосудов головного мозга атеросклеротическим процессом у нас есть ультразвуковые методы диагностики и различные варианты КТ. При таком сужении просвета риск инсульта минимальный. Требует динамического УЗИ-контроля. Средств растворения бляшек нет. Необходимо обсудить прием статинов с вашим лечащим врачом.





— Мне 58 лет, диагноз: ишемическая болезнь сердца, ишемический кардиосклероз, эктопический нижнепредсердный ритм, атеросклероз, расширение восходящего отдела аорты. Умеренная недостаточность аортального клапана. Артериальная гипертензия.

Иван Климчук: Вам необходимо придерживаться всех постулатов ЗОЖ, а именно рациональное питание, физическая активность, ограничивать употребление алкоголя и исключить курение. Необходимые медикоментозную коррекцию нужно обсудить с вашим лечащим врачом — терапевтом или кардиологом.

— Есть ли смысл для 60-летнего мужчины профилактически принимать препараты на основе гинкго-билоба (БАДы или лекарства). Если да, то в какой дозировке и как длительно?

Иван Климчук: К сожалению, препараты гинко-билоба не нашли своего отражения в современных рекомендациях, принятых в сосудистой хирургии на основании принципов доказательной медицины.

Мне 43 года, вес 58 см, рост 167 см. Терапевт ставит мне диагноз гиперхолестеринемия, так как у меня на протяжении многих лет всегда повышен холестерин. Общий, как правило, в районе 6.8. При этом липопротеины высокой плотности в районе 2.3−2.5, а липопротеины низкой плотности 3.1−3.4. Никаких статинов и т.п. не назначает, так как вес всегда стабильный, не пью и не курю. УЗИ сосудов в норме, никаких бляшек нет. Скажите, действительно ли в моем случае ничего не нужно предпринимать и повышенный холестерин не представляет особой опасности?

Иван Климчук: Вам необходимо пройти комплексное обследование, которое включает УЗИ органов брюшной полости, малого таза для исключения возможных причин повышения уровня холестерина. Соблюдать рекомендации по снижению холестерина без медикаментозных средств (питание, адекватная физнагрузка, отказ от вредных привычек, минимизации стресса). В случае не достижения целевых показателей холестерина, а желаемый уровень должен быть менее 5,2 ммоль/л, рассмотреть вопрос о применении о использовании статинов.

— Мне 37 лет, последние два года в биохимическом анализе крови обнаруживается повышенный уровень холестерина (6−6.5). Так же год назад на УЗИ брахиоцефальных артерий обнаружили начало образования бляшки. Врач советует пить розувостатин для уменьшения уровня холестерина, однако данные препараты (статины) имеют ряд серьезных побочных эффектов, включая сахарный диабет, в связи с чем я отказался от их приема. Пробовал исключить из рациона мясо, за месяц безмястной диеты уровень холестерина снизился незначительно (в пределах 10 процентов). Что вы можете посоветовать? Как снизить уровень холестерина и избежать нарастания бляшки?

Иван Климчук: Необходимо придерживаться принципов рационального питания, а также тех постулатов ЗОЖ, о которых мы писали выше, и внимательно проанализировать свою родословную и генетику и ответить себе на вопрос, были ли близкие родственники, особенно по мужской линии, которые внезапно умерли в молодом возрасте. Если такой акт будет установлен, то ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний достачно высок и необходимо рассмотреть прием статинов.

3 года назад мне поставили стент. Врач сказал, что этот стент органический и что он рассосется со временем. Примерно через пару лет, посещая кардиологов, я сталкиваюсь с неким недоумением, когда повторяю это. Есть ощущение, что мне что-то недосказали. Пожалуйста, проясните, бывают ли такие стенты (рассасывающиеся) и на что мне обратить внимание? Стоит ли мне принимать постоянно плавикс, аспирин, статины?

Иван Климчук: Уточнить, какой вам поставили стент, необходимо в том учреждении, в котором была выполнена операция. Из-за того, что в вашем молодом возрасте вы уже перенесли стентирование, риск сердечно-сосудистых осложнений у вас высок. Поэтому прием указанных препаратов необходим, а дозировки и конкретные препараты необходимо обсудить с вашим лечащим врачом.

У мужа повышен общий холестерин — 6.49. Занимается спортом, ест мало жирного, делал УЗИ сосудов головного мозга и шеи — все в норме. Терапевт говорит, что высокий холестерин для него это норма. Правда ли это? Переживаю что буду холестериновый бляшки. Что нужно еще проверить?

Иван Климчук: высокий холестерин — это не норма ни для какого возраста. Если он уже повышен, то необходимо рассмотреть те мероприятия по нормализации уровня холестерина, начиная с немедикаментозных с последующим возможным применением лекарственных препаратов. Что касается дополнительного обследования, то можно выполнить ЭКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ органов брюшной полости.