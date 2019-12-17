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Подростки устроили «пенную вечеринку» на паркинге ЖК «Каскад»

18.12.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На паркинге жилого комплекса «Каскад» подростки устроили погром. Подробности со ссылкой на Фрунзенское РУВД столицы сообщает агентство «Минск-Новости».

— Подростки пробрались в закрытый паркинг с электронной системой входа и устроили погром: стали поливать друг друга из стоящих там огнетушителей, повредив чужое имущество, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Светлана Мастыко. — Представители товарищества собственников обратились с заявлением в милицию.

Свой проступок подростки не смогли внятно объяснить. Их родителям пришлось возмещать потерпевшим ущерб, а с несовершеннолетними милиционеры теперь проведут профилактическую работу.

Сообщается, что представители товарищества собственников «Паркинг «Каскад» написали благодарность в адрес сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних, который нашел подростков, за добросовестную работу.

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Теги: Минск
 
 
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