На фонарях во дворах предлагают поставить датчики движения

Источник материала: Tut.by

На фонарях в столичных дворах предлагают поставить датчики движения — «Мингорсвет» придумал, как модернизировать систему освещения. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— Для пешеходных зон, дворов это актуальное решение, которое позволит более рационально расходовать электроэнергию. Ночью, когда там никого нет, освещение будет работать на 20% от своей мощности. Когда же появится человек или во двор заедет машина, датчики движения среагируют и фонари зажгутся ярче. Чтобы реализовать такой проект, конечно, требуется вложение средств, модернизация системы освещения. Это возможно только со светодиодными светильниками, — рассказал директор предприятия Славомир Гриневич.

Такой пример уже есть — на Платонова. Ночью улица не загружена — яркий свет, как вечером, не нужен. Когда появляются транспорт или прохожие, оно становится ярче, в ином случае мощность снижается.