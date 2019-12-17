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На фонарях во дворах предлагают поставить датчики движения
18.12.2019 09:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фонарях в столичных дворах предлагают поставить датчики движения — «Мингорсвет» придумал, как модернизировать систему освещения. Подробности сообщает агентство
— Для пешеходных зон, дворов это актуальное решение, которое позволит более рационально расходовать электроэнергию. Ночью, когда там никого нет, освещение будет работать на 20% от своей мощности. Когда же появится человек или во двор заедет машина, датчики движения среагируют и фонари зажгутся ярче. Чтобы реализовать такой проект, конечно, требуется вложение средств, модернизация системы освещения. Это возможно только со светодиодными светильниками, — рассказал директор предприятия Славомир Гриневич.
Такой пример уже есть — на Платонова. Ночью улица не загружена — яркий свет, как вечером, не нужен. Когда появляются транспорт или прохожие, оно становится ярче, в ином случае мощность снижается.
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Когда там никого нет, освещение будет работать на 20% от своей мощности.
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