|
2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки
18.12.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщает БелТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)