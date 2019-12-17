|
В Беларуси дорожает проезд на некоторых поездах и автобусах
18.12.2019 13:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси, это закреплено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94. В частности вырастет стоимость использования терминалов.
Что дорожает
1. Оформление билетов на железнодорожных вокзалах.
- в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий вырастет на 15 копеек и станет 30 копеек.
- международных линий "туда"- на 20 копеек до 70 копеек, "обратно" или от другой станции - на 10 копеек до 1 рубля.
2. Переоформление билетов в день отправления поезда
- на региональные линии бизнес-класса и межрегиональных линий на 15 копеек (до 30 копеек),
- международных линий - на 20 копеек (до 70 копеек).
3. Бронь билета (на 5 копеек до 30).
4. Возврат платежей за неиспользованный билет или неиспользованный документ на багаж - на 15 копеек до 30 копеек.
5. Бронирование мест в пригородных и междугородных автобусах — на 4 копейки и составит 15 копеек.
Кроме этого, документ устанавливает тарифы на услуги транспортных терминалов для перевозчиков. Так, один заезд на автовокзал для междугородных внутриобластных перевозок будет стоить 2,8 рубля, для межобластных перевозок— 3 рубля, для высадки/посадки пассажиров — 1,8 и 2 рубля соответственно.
Продажа билетов и багажных квитанций обойдется перевозчикам 12% от стоимости каждого билета без НДС.
Постановление опубликовано сегодня на
Проезд дорожает и в городском транспорте. Информация об
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси, это закреплено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)