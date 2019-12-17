В Беларуси дорожает проезд на некоторых поездах и автобусах

Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси, это закреплено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94. В частности вырастет стоимость использования терминалов.

Что дорожает

1. Оформление билетов на железнодорожных вокзалах.

- в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий вырастет на 15 копеек и станет 30 копеек.

- международных линий "туда"- на 20 копеек до 70 копеек, "обратно" или от другой станции - на 10 копеек до 1 рубля.

2. Переоформление билетов в день отправления поезда

- на региональные линии бизнес-класса и межрегиональных линий на 15 копеек (до 30 копеек),

- международных линий - на 20 копеек (до 70 копеек).

3. Бронь билета (на 5 копеек до 30).

4. Возврат платежей за неиспользованный билет или неиспользованный документ на багаж - на 15 копеек до 30 копеек.

5. Бронирование мест в пригородных и междугородных автобусах — на 4 копейки и составит 15 копеек.

Кроме этого, документ устанавливает тарифы на услуги транспортных терминалов для перевозчиков. Так, один заезд на автовокзал для междугородных внутриобластных перевозок будет стоить 2,8 рубля, для межобластных перевозок— 3 рубля, для высадки/посадки пассажиров — 1,8 и 2 рубля соответственно.

Продажа билетов и багажных квитанций обойдется перевозчикам 12% от стоимости каждого билета без НДС.

Постановление опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу.