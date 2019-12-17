В Кореличском райисполкоме состоялась учеба идеологов

Источник материала: Полымя

Идеологи организаций района собрались сегодня в Кореличском райисполкоме для обсуждения текущих вопросов.





В своем выступлении начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инна Санчук говорила о приближающихся новогодних праздниках и призывала все организации и предприятия принять активное участие в благотворительной акции «Наши дети», подготовить и украсить рабочие места, создать тематические фотозоны. Также она отметила, что в преддверие Нового года не стоит забывать о ветеранах войны, узниках концлагерей и ветеранах труда. Для этой категории граждан было предложено сделать отдельные подарки.

Затронули тему прошедшего парада Дедов Морозов и Снегурочек. Инна Санчук поблагодарила тех, кто принял участие в праздновании в этом году и предложила остальным организациям взять с активных участников пример.

В завершение Инна Михайловна поздравила всех с наступающими праздниками и пригласила на предстоящую шоу-программу «Две звезды», которая состоится уже в эту субботу, 21 декабря, в 17:00.

Елизавета АЙКЯН

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