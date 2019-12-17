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Работа по достижению ЦУР будет усилена в следующем году на региональном уровне

18.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Работа по достижению ЦУР будет усилена в следующем году на региональном уровне
В Беларуси  работа по достижению Целей устойчивого развития  будет усилена в следующем году на региональном уровне. Об этом заявила журналистам  национальный координатор по ЦУР  Марианна Щеткина. В столице сегодня говорили  о роли СМИ  в следовании глобальным целям. Обсуждался вопрос  создания группы средств массовой информации, которая будет освещать работу по достижению Целей устойчивого развития  в нашей стране. Также наметили план деятельности и на следующий год.

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

«Стоит выделить глобальные мероприятия — это работа на региональном уровне, потому максимум внимания будет уделяться регионам. Это работа наших региональных групп. Мы хотим, чтобы прошел большой массовый форум по Целям устойчивого развития по опыту по данному направлению».

Александр Карлюкевич, Министр информации Беларуси:

«У нас страна готова к этому, мы видим, что идеи миролюбивого общества реализуются на самых различных площадках — общественных, социальных, политических. То, что создан такой пункт, что многие работают в этой проблематике,  это большая заслуга тех, кто продвигает ЦУР в нашей стране».

Также планируется, что в следующем году Минск станет площадкой для форума по достижению Целей устойчивого развития для стран ЕАЭС.

Напомним, в сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030).

Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).


Работа по достижению ЦУР будет усилена в следующем году на региональном уровне

По информации сайта «Белтелерадиокомпании».

 
Теги: Минск
 
 
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