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Работа по достижению ЦУР будет усилена в следующем году на региональном уровне
18.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Александр Карлюкевич, Министр информации Беларуси:
Также планируется, что в следующем году Минск станет площадкой для форума по достижению Целей устойчивого развития для стран ЕАЭС.
Напомним, в сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли
Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).
По информации
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> В Беларуси работа по достижению Целей устойчивого развития будет усилена в следующем году на региональном уровне. Об этом заявила журналистам национальный...
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