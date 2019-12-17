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«Умерли одновременно, вместе». СК разбирается в смерти сотрудника Академии наук и его научного партнера

18.12.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Владимир Лапицкий не вышел на работу после отпуска, его коллеги забеспокоились. Позже узнали: Владимира Анатольевича больше нет в живых, вместе с ним умер Леонид Левшинский, партнер по научным разработкам и руководитель компании «Белинфорешения».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что конкретно случилось в районе Ждановичей, где нашли тела мужчин, коллеги Владимира Лапицкого не знают. Они ждут, чем закончится проверка Следственного комитета.

— Сегодня мы прощаемся с Владимиром Лапицким и его партнером по научным разработкам Леонидом Левшинским. Они добились замечательных результатов в области информатизации здравоохранения. Это их огромная заслуга, большинство крупных разработок в области информатизации здравоохранения — работа коллектива под руководством Лапицкого , — отмечает в беседе с TUT.BY Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси.

Владимиру Лапицкому было 56 лет, последние годы он занимался тем, чтобы белорусские больницы и поликлиники от привычных бумаг и карточек перешли на электронную документацию, а еще выступал за то, чтобы льготные рецепты тоже стали электронными. В интернете можно найти несколько патентов, где авторами значатся Владимир Лапицкий и Леонид Левшинский. Например, они разрабатывали комплекс интеллектуального управления дорожным движением, устройство для регистрации цитологических исследований.


В смерти Владимира Лапицкого разбирается Следственный комитет. Фото: социальные сети.

— Вчера мы узнали, что они ушли из жизни. Умерли одновременно, вместе. Судя по всему, это произошло 16 декабря. Странная история… Подробностей никто не знает, версий много, в институт уже приходил Следственный комитет, — рассказывают коллеги Владимира Лапицкого.

Говорят, именно коллеги стали искать Владимира Анатольевича, он разведен, поэтому с родными не быстро установили связь. Сотрудники забеспокоились, когда мужчина не вышел на работу после отпуска.

Как узнал TUT.BY, вчера, 17 декабря, пустую машину Левшицкого нашли в районе Ждановичей, видно было, что она после ДТП. А спустя какое-то время недалеко от авто в водохранилище всплыли тела Лапицкого и Левшицкого. На опознание приезжал сын Лапицкого.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет, там ответили: «Когда возможно будет что-либо сказать для общественности, мы будем это делать посредством наших официальных ресурсов».

 
 
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Когда заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Владимир Лапицкий не вышел на работу после...
 
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