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Управляющий делами Миноблисполкома Владимир Гуринович посетил Борисов

18.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Посещая типографию, В.А. Гуринович подчеркнул, что встречи в трудовых коллективах — это одна из форм взаимодействия  представителей власти и  коллективов, хорошая возможность узнать о проблемах людей. Он  был открыт  для  общения и в самом начале встречи сказал, что готов  ответить  на  все   вопросы   и  выслушать   каждого   индивидуально. Владимир Александрович интересно рассказал о развитии  Минщины,  о знаковых мероприятиях, которые проходят в республике.

Прием граждан и «прямая телефонная линия» прошли в аг. Старо-Борисов — в Пригородном сельском исполнительном комитете. На прием записались 8 человек. Вопросы, с которыми жители  обратились к представителю областной власти, были разнообразными. Но в основном они касались благоустройства, работы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий.

Подробнее читайте на страницах «А».

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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В рамках своего визита управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович встретился с работниками УП...
 
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