Управляющий делами Миноблисполкома Владимир Гуринович посетил Борисов

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Посещая типографию, В.А. Гуринович подчеркнул, что встречи в трудовых коллективах — это одна из форм взаимодействия представителей власти и коллективов, хорошая возможность узнать о проблемах людей. Он был открыт для общения и в самом начале встречи сказал, что готов ответить на все вопросы и выслушать каждого индивидуально. Владимир Александрович интересно рассказал о развитии Минщины, о знаковых мероприятиях, которые проходят в республике.

Прием граждан и «прямая телефонная линия» прошли в аг. Старо-Борисов — в Пригородном сельском исполнительном комитете. На прием записались 8 человек. Вопросы, с которыми жители обратились к представителю областной власти, были разнообразными. Но в основном они касались благоустройства, работы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий.

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Екатерина ВОРОБЬЕВА