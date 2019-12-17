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В Барановичском парке животных "Диприз" стартовала программа "Новогодняя сказка"
18.12.2019 19:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПройти сквозь волшебные врата и попасть в сказочную страну. Атмосфера волшебства и праздничного настроения окутывает каждого, кто заглянул в Барановичский парк "Диприз". Очарование предновогодней поры отразилось в оригинальных фотозонах, живописных локациях, уютных кафе и сувенирных лавках с изделиями ручной работы. Эмоции посетителям дарят аниматоры и творческие коллективы.
Самое главное - в парке "Диприз", площадь которого около 200 гектаров, можно пообщаться с птицами и животными. Носухи, лани, олени, мангусты. Здесь представлены даже редкие виды, но многие при этом абсолютно ручные и дружелюбные.
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Полюбоваться красотой ландшафтов, помечтать и загадать желание. В Барановичском парке животных "Диприз" стартовала программа "Новогодняя сказка". Гостей ждут...
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