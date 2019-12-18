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До 300 рублей за час. Сколько стоит Дед Мороз в Бресте под Новый год?

19.12.2019 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Бресте в этом году выяснила «Брестская газета».


Стартовая цена на выезд Деда Мороза на дом в этом году — около 40 рублей. Минимальная 15-минутная программа одного только Деда без Снегурочки стоит от 37 рублей. Поздравление с участием Снегурочки — от 42. Это в «нетоповое» время — до Нового года.

Цены, как правило, начинают расти с 25 декабря и достигают пика 31-го после 20.00. В течение дня 31 декабря до 20.00 цены на вызов волшебной команды колеблются от 55 до 158 рублей в зависимости от состава поздравителей и длины программы. В том же диапазоне и стоимость вызова 1 января.

Что касается «времени икс», то здесь меньше чем сотней не обойдешься. За 174 можно получить игровую программу с фаер-шоу из дедморозовского посоха. Цены за часовую программу взлетают до 300 рублей.

К Новому году-2017 цены начинались от 10 рублей, а в прошлом сезоне — от 30. Дед Мороз стабильно дорожает на десятку в год.

 
Теги: Брест
 
 
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Сколько нужно заплатить за поздравление с началом 2020 года от Деда Мороза?
 
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