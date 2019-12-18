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В Минске ищут десятилетнего мальчика - вчера он ушел из дома и пропал

19.12.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске милиция ищет мальчика — 18 декабря он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Подробности о без вести пропавшем сообщает пресс-служба МВД Беларуси в официальном телеграм-канале.


Фото: МВД

Это Александр Юрьевич Кушнер, ему 10 лет. Мальчик живет в Минске на улице Колесникова, 37. В среду 18 декабря около 16.00 ушел из дома, где он — неизвестно.

Приметы: на вид 10 лет, рост 130 см, худощавый, лицо овальное бледное, лоб средний вертикальный, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины, брови дугообразные средние, подбородок вертикальный, волос темный (стрижка «ежик»). Голос глухой, речь невнятная.

Особые приметы: большие оттопыренные уши.

Был одет: зеленая куртка без капюшона, спортивные штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки.

Раньше Александр уже не раз уходил из дома.

Милиция просит граждан помочь с информацией о том, где находится мальчик. Сообщать информацию можно по телефонам:

8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду 18 декабря около 16.00 Александр ушел из дома, где он - неизвестно.
 
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