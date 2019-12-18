Минчанин за три раза вынес из магазина продукты на 950 рублей

Источник материала: Tut.by

Минчанин украл в магазине продукты на 950 рублей. Об этом сообщает столичная милиция.

В Московское РУВД обратились сотрудники магазина, из которого неизвестный вынес продукты и средства гигиены. Милиционеры посмотрели записи с камер видеонаблюждения. Оказалось, что продукты крал 31-летний минчанин, уже не раз судимый — за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Кофе, конфеты, шампунь и дезодоранты мужчина выносил в сумке и в карманах одежды. Так он сходил в магазин трижды, выжидая по 20 минут.

Похищенное мужчина прятал в кустах за домом поблизости, а потом продал на рынке. Ущерб для магазина — порядка 950 рублей.