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Минчанин за три раза вынес из магазина продукты на 950 рублей

19.12.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин украл в магазине продукты на 950 рублей. Об этом сообщает столичная милиция.

В Московское РУВД обратились сотрудники магазина, из которого неизвестный вынес продукты и средства гигиены. Милиционеры посмотрели записи с камер видеонаблюждения. Оказалось, что продукты крал 31-летний минчанин, уже не раз судимый — за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Кофе, конфеты, шампунь и дезодоранты мужчина выносил в сумке и в карманах одежды. Так он сходил в магазин трижды, выжидая по 20 минут.

Похищенное мужчина прятал в кустах за домом поблизости, а потом продал на рынке. Ущерб для магазина — порядка 950 рублей.

 
 
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Похищенное мужчина прятал в кустах за домом поблизости, а потом продал на рынке.
 
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