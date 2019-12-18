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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Дрогичине

19.12.2019 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту взрыва газо-воздушной смеси в Дрогичине возбуждено уголовное дело, сообщает СК.


9 декабря примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия монтировали натяжные потолки в одной из квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине. Во время работы произошел взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.

Пострадавших рабочих госпитализировали. В настоящее время они продолжают лечение. Медиками состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

Кроме того, в результате взрыва повреждены 8 квартир. Пострадал 14-летний сын хозяев квартиры, а также их соседка. Они прошли курс лечения и выписаны из больницы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 338 «Выполнение работ, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения». Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Уголовное дело возбуждено за выполнение работ, заведомо не отвечающих требованиям безопасности.
 
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