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Купили запчасти на Porsche Caynne - списали на Skoda и ГАЗ. Как на Мозырской ПМК воровали топливо и не только

19.12.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель Мозырской передвижной механизированной колонны (ПМК) и заведующий складом стали фигурантами уголовного дела: они якобы за счет предприятия заправляли личные авто и покупали к ним запчасти. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на эфир программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».


Фото: ResoneTIC, pixabay.com

С января 2018 года руководитель Мозырской передвижной механизированной колонны вместе с заведующим складом похищал бензин и дизтопливо с заправки предприятия и на различных АЗС Мозырского района. Для этих целей использовались, в частности, электронные топливные карты для заправки служебного транспорта.

Руководитель признался следователям, что заправлял не только личный автомобиль, но и машины своих отца и брата.

По версии следствия, таким образом было потрачено более 800 литров бензина и около 40 литров дизтоплива.

Кроме того, в декабре 2018 года директор дал незаконное указание своим подчиненным закупить за счет предприятия запасные части для своего личного автомобиля Porsche Cayenne.

В результате предприятию причинен имущественный ущерб более чем на 1200 рублей. Поступившие запчасти были документально списаны на служебные KIA, Škoda и даже грузовик ГАЗ.

Свой теневой бизнес организовал на ПМК и заведующий складом, который не доливал топливо в служебный транспорт. Израсходованный по документам дизель он вывозил за территорию предприятия, где продавал.

Как следует из уголовного дела, мужчина похитил более 4700 л дизтоплива.

Кроме этого, весной заведующий складом (одновременно исполняя обязанности замдиректора по механизации) закупил за счет предприятия запчасти на 711 рублей для BMW, зарегистрированного на его супругу. Их он, по примеру руководителя, списал на служебный транспорт.

А еще завскладом купил в рассрочку автомобиль. Часть денег за него отдал сразу, а остальные погасил… топливом.

Расследование уголовного дела завершено. Директору предприятия предъявлено обвинение в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и внесения должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы. Такое же обвинение — а еще присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено — предъявлено и завкладом.

В ходе следствия обвиняемые раскаялись и полностью возместили ущерб.

Уголовное дело скоро рассмотрит суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Мозырской передвижной механизированной колонны и заведующий складом стали фигурантами уголовного дела за то, что за счет предприятия заправляли...
 
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