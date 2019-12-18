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В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

19.12.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, пишет «Коммерческий курьер». Его приговорили к смертной казни за убийство двух девушек.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О приведении приговора в исполнение «Коммерческому курьеру» сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова. На громком процессе она выступала в качестве обвинителя.

9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком; двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

В нынешнем году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске.

С начала этого года в Беларуси вынесли еще два, помимо Осиповича, смертных приговора.

48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

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Теги: Минск
 
 
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Расстрелян Александр Осипович - его осудили за убийство двух девушек в Бобруйске
 
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