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В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор
19.12.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича,
О приведении приговора в исполнение «Коммерческому курьеру» сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова. На громком процессе она выступала в качестве обвинителя.
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком;
В нынешнем году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске.
С начала этого года в Беларуси вынесли еще два, помимо Осиповича, смертных приговора.
48-летний Виктор Сергель
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Расстрелян Александр Осипович - его осудили за убийство двух девушек в Бобруйске
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