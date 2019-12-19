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Католический костел в Беларуси испытывает нехватку местных священников

20.12.2019 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Католический костел в Беларуси испытывает нехватку местных священников, заявил на пресс-конференции 20 декабря в Минске председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает БелаПАН.

По его словам, сегодня в стране служит около 500 священников, из которых 420 — местные, остальные приехали из Польши, а также в единичных случаях из Украины и Литвы.

Митрополит Кондрусевич сообщил, что в этом году в католические учебные заведения Беларуси поступили девять человек. «Это не так много, — сказал он. — Главный вопрос, все ли они закончат обучение, поскольку всегда есть определенный отсев. Это естественно, человек может ощутить, что он предназначен не для этого. Пусть он лучше осознает это во время формации, а не потом, когда станет священником. Ну, а сколько будем иметь священников в перспективе, знает только Бог, который знает все».

«К сожалению, процессы секуляризации (снижения роли религии в сознании людей и жизни общества. — БелаПАН.) достигли нашей страны. Это видно по людям, особенно по молодежи. Я не хочу шельмовать молодежь, простите за такое слово. Мы благодарны за то, что имеем хорошую молодежь, но временами, бывает, послушаешь, что говорят в костеле… Мол, я верующий, верую, но свое мнение имею. Эти процессы секуляризации также сильно влияют на дело [священнического] призвания», — отметил католический иерарх.

Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в Беларуси по числу верующих. Согласно данным, опубликованным на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, католиками себя считают около 1,4 млн человек, или около 15% граждан страны.

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Витебской, Гродненской и Пинской, в которых насчитывается около 500 приходов.

В Беларуси действует четыре католических учебных заведения — Миждиоцезиальная высшая духовная семинария в Гродно, Высшая духовная семинария имени Фомы Аквинского в Пинске, Катехизический колледж имени Зыгмунта Лозинского в Барановичах и Минский теологический колледж имени святого Иоанна Крестителя. Кроме того, существуют катехизические курсы при курии Гродненской диоцезии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Католический костел в Беларуси испытывает нехватку местных священников, заявил на пресс-конференции 20 декабря в Минске председатель Конференции католических...
 
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