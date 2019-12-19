«Стыдно и горько. Стал проявлением коррупции». Фигуранты «дела медиков» выступили с последним словом

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде фигуранты «массового дела медиков» выступили с последним словом. Кому-то, чтобы обратиться к суду, понадобилось несколько минут, речь одного из бизнесменов длилась почти два часа.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вчера адвокаты обвиняемого бизнесмена Сергея Шакутина выступали 4,5 часа , и в пятницу заседание началось с того, что государственный обвинитель решил воспользоваться правом реплики.

— Каких-либо обстоятельств, оправдывающих обвиняемых, стороной защиты не выявлено, — говорит прокурор Александр Андреев.

Один из защитников ему отвечает: обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, есть презумпция невиновности.

— Был представлен целый спектр оправдывающих доказательств. Если бы сторона обвинения имела возможность познакомиться с ними, то оценила бы в ходе судебных прений, — парирует адвокат Анастасия Корчагина, которая представляет интересы Шакутина.

Еще до начала процесса было заметно, как волнуются некоторые обвиняемые, кто-то повторял свое последнее слово. Первым в суде выступил Вячеслав Гнитий, бывший генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Он попросил из найденных в доме сына 90 тысяч долларов забрать в доход государства сумму, которую получил в качестве взяток. По версии следствия, Гнитию передали 49 тысяч долларов, 300 евро и часы Tissot.

— Я позволил некоторым лицам думать, что за денежную благодарность обеспечу им сотрудничество с государственной организацией. Я стал проявлением коррупции, крайне сожалею об этом, — зачитывает с листа последнее слово Вячеслав Гнитий. — Вину признаю в полном объеме. Прошу принять во внимание, что не могу припомнить все подробности преступления, это связано исключительно с давностью событий. Возможно, еще подсознательным желанием не сохранять в памяти детали. Я уверен, что эти факты имели место.

Прокуроры попросили суд признать Вячеслава Гнития виновным по по ч.ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

— Высокий суд, я старался выполнять свою работу профессионально, по совести. Мне стыдно и горько, что не оправдал оказанное мне высокое доверие, оказался не способен устоять перед соблазном обогащения. Очень хочу вернуться к семье. Прошу проявить снисхождение при назначении наказания, — на этих словах Вячеслав Гнитий заканчивает свое выступление.





Екатерина Шнитко, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», единственная женщина, которая находится за решеткой. Она обращалась к суду всего несколько минут, но ее речь была одной из самых эмоциональных. Шнитко говорила только про семью, близких и все время плакала. Ее слова растрогали некоторых, кто был в зале, и они прослезились.

— Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Три дня назад у моего сына был день рождения, это уже второй день, который он провел без меня. Когда говорю «раскаиваюсь», это не передает и сотой доли того, что чувствую. Как мать, которая безумно любит своих детей, каждый день и каждый час понимаю: собственными руками разрушила их мир, лишила семьи. Более страшное наказание предоставить не могу, чувство вины не покинет никогда, — говорит Екатерина Шнитко, которой запросили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

«Бездарно теряется время, проходит жизнь»



Леонид Томчин — второй слева

Выйдя к трибуне, руководитель «Аптека групп» Леонид Томчин вспомнил как его компания выросла из одной маленькой аптеки в Витебске в крупное предприятие, в котором сейчас работает полторы тысячи человек. Он признается: его жизнь после задержания изменилась, и он готов нести наказание за дачу взятки Вячеславу Гнитию, но просит суд не отправлять на «химию» на пять лет (такое наказание запросил прокурор), дать возможность работать.

— Высокий суд, вынося приговор, вы выносите приговор не только мне, но и всем, кто за мной стоит: моей семье, членам общины, которую я возглавляю, моим сотрудникам. Без сомнений, наказание, которое попросило обвинение, влечет невозможность свободно и без ограничений управлять предприятием, — говорит Томчин. — Такой срок приведет к упадку и банкротству. Таких примеров немало в Республике Беларусь. Какую опасность я представляю для общества? Какой ущерб нанес удар государству? Что получит государство от того, что я буду изолирован?



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Из 21 фигурантов дела — 6 под стражей, остальные под домашним арестом. Руководитель компании «Искамед» Сергей Шакутин — единственный бизнесмен за решеткой и кто полностью отрицает свою вину. В последнем слове обвиняемый отмечает, что люди перестали верить «в нормальные человеческие отношения, дружбу».

— Человека стало проще оговорить, не пытаясь даже услышать. Мы становимся черствыми и жесткими, но я по-прежнему верю, что люди могут помогать друг другу, надеюсь, на справедливое решение суда, — говорит Шакутин, которому запросили 3 года лишения свободы. — (…) Многое из задуманного приостановлено в связи с моим арестом. Бездарно теряется время, проходит жизнь, припадают накопленные знания и опыт, которые могли бы быть использованы на благо людей.

Процесс продолжится в понедельник.

Напомним, первые задержания по «делу медиков» начались в мае 2018 года, о том, что у КГБ есть вопросы к сотрудникам здравоохранения и бизнесменам, стало известно позже — в июне. Из 21 фигурантов , которые оказались на скамье подсудимых в Минском городском суде, кто-то вину признает полностью, кто-то частично. Только бизнесмен Сергей Шакутин полностью отрицает свою вину, он отказался давать показания во время предварительного расследования и стал единственным бизнесменом в массовом «деле медиков», который остается за решеткой.

Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Общая сумма взяток составила 119 550 долларов и 26 350 евро. По версии следствия, деньги передавались за содействие в регистрации лекарств и медицинской техники, а также поставку лекарственных средств.