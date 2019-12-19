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Этно-рок, новогодние матрешки и занимательная наука. Куда сходить в выходные в Гомеле
20.12.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные
«Чароўныя падарункі»
Ремесленники сообщества «Чароўныя падарункі» устраивают рождественскую ярмарку с подарками хенд-мейд, бесплатными мастер-классами и выступлением творческих коллективов. Мастера подготовили изделия ручной работы новогодней тематики. Здесь можно купить сувениры друзьям и близким. Кстати, похожая ярмарка, только без мастер-классов, развернется в эти выходные в торговом центре «Секрет». Организовывает эту новогоднюю кутерьму «Свая палiчка».
Концерт «Бан-Жвірба»
Самобытному гомельскому коллективу, играющему белорусский этно-рок Бан-Жвірба исполняется 20 лет. Свой юбилей музыканты отмечают большим сольным концертом и приглашают на него друзей.
«ЭКСПИРИмЕНтуС»
В Гомель приехал «Музей экспериментальных наук». Теперь каждый желающий сможет почувствовать себя исследователем многогранного мира науки. Все экспонаты выставки не только МОЖНО, но и НУЖНО трогать руками! Ведь благодаря этому можно открыть для себя такие загадочные механизмы, как волновой маятник, шар-плазма, мост да Винчи, электрофорная машина, шрифт Брайля, маятник Ньютона, трансформатор Теслы. А еще — увидеть, как работают законы физики, постигнуть принципы действия технических устройств и стать свидетелем оптических иллюзий.
«Веселые Матрешки против Бабки Ежки»
А в театре кукол начинаются традиционные детские утренники. Развлекательная программа «Веселые Матрешки против Бабки Ежки» встретит юных зрителей уже в фойе. Маленьких гостей ждут конкурсы, хороводы, представление у елки и селфи-дискотека с ростовыми куклами. После игр и развлечений гостей пригласят в зал на спектакль «Планета, полная чудес».
Хороших выходных, друзья!
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