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Этно-рок, новогодние матрешки и занимательная наука. Куда сходить в выходные в Гомеле

20.12.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные погода ожидается, мягко говоря, не новогодняя — вместо пушистого декабрьского снега синоптики обещают неприятный дождь. Но есть в Гомеле несколько мест, где тепло, уютно и празднично.


Фото: @photo_belanov, instagram.com

«Чароўныя падарункі»

Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Когда: 21 декабря с 11.00 до 17.00

Сколько: 50 копеек

Ремесленники сообщества «Чароўныя падарункі» устраивают рождественскую ярмарку с подарками хенд-мейд, бесплатными мастер-классами и выступлением творческих коллективов. Мастера подготовили изделия ручной работы новогодней тематики. Здесь можно купить сувениры друзьям и близким. Кстати, похожая ярмарка, только без мастер-классов, развернется в эти выходные в торговом центре «Секрет». Организовывает эту новогоднюю кутерьму «Свая палiчка».

Концерт «Бан-Жвірба»


Где: Бар Квартирник

Когда: 21 декабря в 21.00

Сколько: 7 рублей

Самобытному гомельскому коллективу, играющему белорусский этно-рок Бан-Жвірба исполняется 20 лет. Свой юбилей музыканты отмечают большим сольным концертом и приглашают на него друзей.

«ЭКСПИРИмЕНтуС»


Где: центральная часть дворца Румянцевых и Паскевичей

Когда: 21 и 22 декабря с 10.00 до 18.00

Сколько: 5−6 рублей

В Гомель приехал «Музей экспериментальных наук». Теперь каждый желающий сможет почувствовать себя исследователем многогранного мира науки. Все экспонаты выставки не только МОЖНО, но и НУЖНО трогать руками! Ведь благодаря этому можно открыть для себя такие загадочные механизмы, как волновой маятник, шар-плазма, мост да Винчи, электрофорная машина, шрифт Брайля, маятник Ньютона, трансформатор Теслы. А еще — увидеть, как работают законы физики, постигнуть принципы действия технических устройств и стать свидетелем оптических иллюзий.

«Веселые Матрешки против Бабки Ежки»


Где: Театр кукол, ул. Пушкина, 10

Когда: 22 декабря в 10.00

Сколько: 10−12 рублей

А в театре кукол начинаются традиционные детские утренники. Развлекательная программа «Веселые Матрешки против Бабки Ежки» встретит юных зрителей уже в фойе. Маленьких гостей ждут конкурсы, хороводы, представление у елки и селфи-дискотека с ростовыми куклами. После игр и развлечений гостей пригласят в зал на спектакль «Планета, полная чудес».

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Гомель
 
 
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В эти выходные погода ожидается, мягко говоря, не новогодняя - вместо пушистого декабрьского снега синоптики обещают неприятный дождь. Но есть в городе несколько...
 
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