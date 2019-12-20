В Минске скучающая девушка бросалась бутылками в автомобили

Источник материала: Tut.by

Стеклянная тара повредила три автомобиля. Сумма ущерба — 1500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

В милицию позвонил минчанин, который рассказал, что женщина из окна многоквартирного жилого дома бросается стеклянной тарой в припаркованные автомобили.

Милиция установила личность метательницы бутылок — ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Минска. Она была дома одна и в состоянии алкогольного опьянения.

«Правоохранителям фигурантка пояснила мотив своего поступка тем, что ей стало скучно», — рассказали в милиции.

В результате бомбардировки бутылками были повреждены капоты и крыши трех автомобилей. Сумма причиненного ущерб составил более 1500 рублей.

Оценку действиям метательницы даст Следственный комитет.