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В Минске скучающая девушка бросалась бутылками в автомобили

21.12.2019 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стеклянная тара повредила три автомобиля. Сумма ущерба — 1500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

В милицию позвонил минчанин, который рассказал, что женщина из окна многоквартирного жилого дома бросается стеклянной тарой в припаркованные автомобили.

Милиция установила личность метательницы бутылок — ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Минска. Она была дома одна и в состоянии алкогольного опьянения.

«Правоохранителям фигурантка пояснила мотив своего поступка тем, что ей стало скучно», — рассказали в милиции.

В результате бомбардировки бутылками были повреждены капоты и крыши трех автомобилей. Сумма причиненного ущерб составил более 1500 рублей.

Оценку действиям метательницы даст Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция установила личность метательницы бутылок - ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Минска. Она была дома одна и в состоянии алкогольного...
 
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