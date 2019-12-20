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В Минске скучающая девушка бросалась бутылками в автомобили
21.12.2019 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стеклянная тара повредила три автомобиля. Сумма ущерба — 1500 рублей. Об этом
В милицию позвонил минчанин, который рассказал, что женщина из окна многоквартирного жилого дома бросается стеклянной тарой в припаркованные автомобили.
Милиция установила личность метательницы бутылок — ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Минска. Она была дома одна и в состоянии алкогольного опьянения.
«Правоохранителям фигурантка пояснила мотив своего поступка тем, что ей стало скучно», — рассказали в милиции.
В результате бомбардировки бутылками были повреждены капоты и крыши трех автомобилей. Сумма причиненного ущерб составил более 1500 рублей.
Оценку действиям метательницы даст Следственный комитет.
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Милиция установила личность метательницы бутылок - ею оказалась ранее не судимая 37-летняя жительница Минска. Она была дома одна и в состоянии алкогольного...
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