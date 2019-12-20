«Как в Вильнюсе». У проходной тракторного завода установили необычную ель

Источник материала: Tut.by

Перед проходной Минского тракторного завода можно увидеть необычную елку. Вот как выглядит «теплый, ламповый» уголок не в центре столицы.





Ель перед проходной Минского тракторного завода установили и оформили 16 декабря. Ее высота — 12 метров. Собрана примерно из 50 живых деревьев, — аромат чувствуется издалека. Дерево украшено пологом из гирлянд.

— Хотели, чтобы было похоже на елку в Вильнюсе, — так говорят про дизайн на предприятии.

Ель действительно напоминает новогоднее дерево, которое стояло в литовской столице накануне 2017-го. Еще похоже на рождественскую елку нынешнего года в Боготе.



Елка в Вильнюсе



Елка в Боготе. Фото: howtobogota.com

Рядом — небольшая ярмарка. Семь деревянных торговых домиков, ассортимент простой — от предприятий потребкооперации. Однако обещают, что на днях завезут глинтвейн.

Домики будут открыты до 27 декабря, а потом — с 7 по 10 января, время работы с 15.00 до 18.00.























