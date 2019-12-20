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«Как в Вильнюсе». У проходной тракторного завода установили необычную ель

21.12.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед проходной Минского тракторного завода можно увидеть необычную елку. Вот как выглядит «теплый, ламповый» уголок не в центре столицы.


Ель перед проходной Минского тракторного завода установили и оформили 16 декабря. Ее высота — 12 метров. Собрана примерно из 50 живых деревьев, — аромат чувствуется издалека. Дерево украшено пологом из гирлянд.

— Хотели, чтобы было похоже на елку в Вильнюсе, — так говорят про дизайн на предприятии.

Ель действительно напоминает новогоднее дерево, которое стояло в литовской столице накануне 2017-го. Еще похоже на рождественскую елку нынешнего года в Боготе.


Елка в Вильнюсе

Елка в Боготе. Фото: howtobogota.com

Рядом — небольшая ярмарка. Семь деревянных торговых домиков, ассортимент простой — от предприятий потребкооперации. Однако обещают, что на днях завезут глинтвейн.

Домики будут открыты до 27 декабря, а потом — с 7 по 10 января, время работы с 15.00 до 18.00.







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Теги: Минск
 
 
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Ель на Тракторном заводе и правда напоминает ту, что установили в литовской столице в конце 2016-го. А еще - на рождественское дерево нынешнего года в Боготе.
 
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