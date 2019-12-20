Поступило 6 звонков, каждый из них поручено проработать соответствующим службам.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Анатолий Гапоник провел «прямую линию»
21.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Поступило 6 звонков, каждый из них поручено проработать соответствующим службам.
Ирина ШУТОВА
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Поступило 6 звонков, каждый из них поручено проработать соответствующим службам. Ирина ШУТОВА Фото автора
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