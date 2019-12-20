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В минском аэропорту задержали гомельчанина, который взял в долг 50 тысяч «под бизнес» и не вернул

21.12.2019 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту Минск 18 декабря задержали 27-летнего жителя Гомеля. Мужчина планировал улететь в Ереван, но не прошел регистрацию, так как находился в розыске по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.


Фото: пресс-служба МВД

В ГУУР МВД рассказали, что с потенциальными кредиторами мужчина познакомился осенью 2018 года и весной 2019 года на интернет-форумах: представлялся успешным бизнесменом и предлагал сотрудничество. Заемщик обещал вернуть валюту и проценты из прибыли, которую якобы планировал получить в бизнесе. В одном случае – от поставок стекольной продукции в Россию, в другом – от сделок на крипторынке.

Потерпевшие - 30-летний минчанин и 29-летний мозырянин – одолжили ему $48,5 тысяч. По их словам, вложиться «в дело» их побудило желание заработать, а фотографии подозреваемого из соцсети (дорогие курорты, аксессуары, одежда, вещи и т.д.) убеждали в его солидном статусе. Оказалось, их деньги фигурант потратил на турпоездки.

Когда наступал срок возврата денег, молодой человек просил отсрочку и дополнительный заем под больший процент. Чтобы убедить кредиторов в успешном развитии бизнеса, однажды он вернул им по $5 тыс. Правда, валюта была взята из займа одного из потерпевших.

В конце концов, обманутые мужчины обратились в милицию. Сыщики провели проверку и передали материалы следователям. Были возбуждены уголовные дела. Узнав про это, подозреваемый решил скрыться за рубежом, но был задержал и водворен в ИВС. 

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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В Национальном аэропорту Минск 18 декабря задержали 27-летнего жителя Гомеля. Мужчина планировал улететь в Ереван, но не прошел регистрацию, так как находился в...
 
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