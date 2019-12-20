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Представитель воинской части 97063 г. Береза встретился с учащимися аграрно-технического колледжа

21.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Представитель воинской части 97063 г. Береза встретился с учащимися аграрно-технического колледжа и рассказал о службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, а также о поступлении в военные вузы нашей страны и Российской Федерации.

Представитель воинской части 97063 г. Береза встретился с учащимися аграрно-технического колледжа
Представитель воинской части 97063 г. Береза встретился с учащимися аграрно-технического колледжа

– Служба в армии – ответственное и почетное дело для каждого настоящего мужчины. Его престиж растет из года в год, – отметил капитан Николай Прокопеня. – Скоро многим из вас предстоит стать защитниками Отечества, а кто-то решит навсегда связать свою жизнь с Вооруженными Силами, став офицерами. Сегодня в армии служат настоящие профессионалы, для которых долг и честь – это не просто слова, а призвание и смысл жизни. Решив стать военными, вы овладеете востребованной специальностью, которая позволит с уверенностью смотреть в будущее.

Николай Прокопеня подробно остановился на высших военных учебных заведениях Беларуси и России, озвучил требования, предъявляемые к абитуриентам, каких специалистов готовят на военных факультетах, вступительных испытаниях, правилах приема и сроках обучения. Он подчеркнул, что в процессе обучения в военных вузах курсанты находятся на полном государственном обеспечении, размещаются в благоустроенных казармах или общежитиях, получают вещевое, продовольственное и денежное довольствие. Что немаловажно, после получения высшего образования офицерам гарантируется трудоустройство, достойная оплата труда и возможность профессионального и карьерного роста.

Учащиеся узнали о всех преимуществах службы в армии, о жизни и быте военнослужащих, работе профессиональных военных и социальных гарантиях, предоставляемых военным. Желающие продолжить обучение на военных факультетах вузов могли задать интересующие вопросы представителю воинской части и оставить свои координаты для дальнейшего информирования.

Наталья МАКСИМОВА
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Представитель воинской части 97063 г. Береза встретился с учащимися аграрно-технического колледжа и рассказал о службе в Вооруженных Силах Республики...
 
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