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Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

21.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Юные дамы в красивых платьях из шелка и кружева и их кавалеры в смокингах — учащиеся 9-11 классов школ Минщины, которые проявили себя в олимпиадах, творческих конкурсах, волонтерском движении, а также различных спортивных соревнованиях.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Участников бала лично поприветствовал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

— Только в преддверии новогодних праздников можно окунуться в такую волнительную атмосферу и увидеть в одном зале столько юных дарований, — сказал он. — Президент положил начало такой замечательной традиции, как благотворительная акция «Наши дети». И в рамках этого праздничного марафона впервые в нашей области проводится новогодний бал. Надеюсь, мероприятие, станет традиционным. Вы — будущее Минщины, от вас зависит, какой наша страна будет в ближайшей перспективе, к чему мы придем и как будем жить.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Екатерина Батян и Максим Яромич приехали на торжество из Воложина. Оба учатся в 11 классе СШ №2, интересуются искусством и литературой. Любимый предмет у Кати — русский язык, Максим отдает предпочтение математике и физике. Ребята уже не раз демонстрировали свои знания по этим предметам как на районных, так и областных олимпиадах, и всегда оказывались в числе лучших.

— Первый в нашей жизни новогодний бал — это тоже своеобразный экзамен, к которому готовились на протяжении нескольких месяцев, — говорит девушка. — Репетировали и в выходные, и в будние дни, оттачивая свои танцевальные навыки вместе с хореографом Центра творчества детей и молодежи Натальей Ширковой. — С «Краковяком» справились быстро, «Падеспань» заставил «попотеть».

А вот для Надежды Сериковой и Максима Зырко из Узденского района труднее всего было оттачивать движения вальса, который на протяжении многих веков считался королем танца и прерогативой только высшего общества, посещающего светские балы.

— Времени на подготовку было много, справились, — говорят ребята, не скрывая волнения.  — Но одно дело, когда ты танцуешь дома, и совсем другое — в огромном зале, где на тебя смотрят сотни людей.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

В огромном зале областной детско-юношеской спортивной школы «Олимпик» кружились сразу 150 пар под музыку заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

— Бал — это прежде всего большой танцевальный вечер под живую музыку, — говорит руководитель коллектива Григорий Сороко. — И, как ни старайся, а атмосферу прошлого века вместе со всеми ее таинствами без оркестра не создашь. Глядя на наших совсем еще юных дам и их галантных кавалеров, весь вечер радуюсь и ликую от того, что традиции, заложенные предками, возвращаются.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Школьники забыли свои буги-вуги и с удовольствием танцуют польку-тройку, краковяк, кружатся в вальсах. Понятно, что всему этому предшествовала огромная работа как самих ребят, так и их педагогов.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Ангелина Находко и Павел Красовский из Нарочской СШ №2 Мядельского района готовились к балу полгода.

— Все знаем, все умеем, но перед каждым новым танцем волнуемся, — говорит девушка, поправляя поясок на изысканном платье.

— Откуда такая красота? — интересуюсь у Ангелины.

— Ой, где мы только наряд с мамой к балу не искали, — охотно рассказывает она. — И в бутики разные ездили, и в салоны, а нашли на сайте одного из интернет-магазинов и заказали прямо на дом. Примерили, присмотрелись, и купили. Какой же бал без вечернего платья.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Дресс-код в этот день соблюдали и участники мероприятия, и сопровождающие их педагоги.

Командовал всем действом распорядитель бала. Полонезы сменялись вальсами, вальсы — польками. Музыкальные номера дарили участникам мероприятия солисты Большого театра Беларуси Андрей Матюшонок и Владимир Громов, учащиеся Минского областного кадетского училища, Белорусской государственной гимназии-колледжа.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

На протяжении всего вечера на площадках работали новогодние и тематические фотозоны, проходили перформансы в исполнении актеров Минского областного драматического театра.

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Завершится областной бал вручением подарков от председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина.

Фото Павла Орловского

https://www.mlyn.by/2019/12/bolshoj-novogodnij-bal-dlya-molodezhi-minshhiny-proshel-v-molodechno/

 
 
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Первый областной новогодний бал собрал в Молодечно одаренную молодежь со всего столичного региона.
 
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