Большой новогодний бал для молодежи Минщины прошел в Молодечно

Источник материала: Единство

Юные дамы в красивых платьях из шелка и кружева и их кавалеры в смокингах — учащиеся 9-11 классов школ Минщины, которые проявили себя в олимпиадах, творческих конкурсах, волонтерском движении, а также различных спортивных соревнованиях.





















Участников бала лично поприветствовал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.









— Только в преддверии новогодних праздников можно окунуться в такую волнительную атмосферу и увидеть в одном зале столько юных дарований, — сказал он. — Президент положил начало такой замечательной традиции, как благотворительная акция «Наши дети». И в рамках этого праздничного марафона впервые в нашей области проводится новогодний бал. Надеюсь, мероприятие, станет традиционным. Вы — будущее Минщины, от вас зависит, какой наша страна будет в ближайшей перспективе, к чему мы придем и как будем жить.





Екатерина Батян и Максим Яромич приехали на торжество из Воложина. Оба учатся в 11 классе СШ №2, интересуются искусством и литературой. Любимый предмет у Кати — русский язык, Максим отдает предпочтение математике и физике. Ребята уже не раз демонстрировали свои знания по этим предметам как на районных, так и областных олимпиадах, и всегда оказывались в числе лучших.

— Первый в нашей жизни новогодний бал — это тоже своеобразный экзамен, к которому готовились на протяжении нескольких месяцев, — говорит девушка. — Репетировали и в выходные, и в будние дни, оттачивая свои танцевальные навыки вместе с хореографом Центра творчества детей и молодежи Натальей Ширковой. — С «Краковяком» справились быстро, «Падеспань» заставил «попотеть».

А вот для Надежды Сериковой и Максима Зырко из Узденского района труднее всего было оттачивать движения вальса, который на протяжении многих веков считался королем танца и прерогативой только высшего общества, посещающего светские балы.

— Времени на подготовку было много, справились, — говорят ребята, не скрывая волнения. — Но одно дело, когда ты танцуешь дома, и совсем другое — в огромном зале, где на тебя смотрят сотни людей.





В огромном зале областной детско-юношеской спортивной школы «Олимпик» кружились сразу 150 пар под музыку заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.





— Бал — это прежде всего большой танцевальный вечер под живую музыку, — говорит руководитель коллектива Григорий Сороко. — И, как ни старайся, а атмосферу прошлого века вместе со всеми ее таинствами без оркестра не создашь. Глядя на наших совсем еще юных дам и их галантных кавалеров, весь вечер радуюсь и ликую от того, что традиции, заложенные предками, возвращаются.









Школьники забыли свои буги-вуги и с удовольствием танцуют польку-тройку, краковяк, кружатся в вальсах. Понятно, что всему этому предшествовала огромная работа как самих ребят, так и их педагогов.













Ангелина Находко и Павел Красовский из Нарочской СШ №2 Мядельского района готовились к балу полгода.

— Все знаем, все умеем, но перед каждым новым танцем волнуемся, — говорит девушка, поправляя поясок на изысканном платье.

— Откуда такая красота? — интересуюсь у Ангелины.

— Ой, где мы только наряд с мамой к балу не искали, — охотно рассказывает она. — И в бутики разные ездили, и в салоны, а нашли на сайте одного из интернет-магазинов и заказали прямо на дом. Примерили, присмотрелись, и купили. Какой же бал без вечернего платья.













Дресс-код в этот день соблюдали и участники мероприятия, и сопровождающие их педагоги.

Командовал всем действом распорядитель бала. Полонезы сменялись вальсами, вальсы — польками. Музыкальные номера дарили участникам мероприятия солисты Большого театра Беларуси Андрей Матюшонок и Владимир Громов, учащиеся Минского областного кадетского училища, Белорусской государственной гимназии-колледжа.





















На протяжении всего вечера на площадках работали новогодние и тематические фотозоны, проходили перформансы в исполнении актеров Минского областного драматического театра.





























Завершится областной бал вручением подарков от председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина.

Фото Павла Орловского