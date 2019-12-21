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Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

21.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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В преддверии новогодних праздников гродненцам предложили массу развлечений для детей и родителей. На два дня в город приехал фестиваль семьи, который уже давно путешествует по Беларуси.

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Конкурсы, веселые задания, викторины и площадки, где можно проверить свои знания – четырехчасовая программа насыщена самыми разными мероприятиями и вариантами досуга. Что особенно понравилось участникам – здесь можно заработать деньги и получить главный приз.

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Площадь Ленина поделилась примерно на два десятка островков, на каждом из которых взрослых и детей ожидает свое испытание. К примеру, пока одни метали блины в печку, другие учились пеленать кукол и играли в хоккей мячом, а третьи делали украшения на елку из ниток, собирали слова из половинок букв, играли в фанты.

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Путешествуют семьи по площадкам со специальной картой. На обратной ее стороне – поле для наклеек. Собрал шесть — получи главный приз. И здесь организаторы не поскупились: в первый день готовы раздать примерно 600 подарочных наборов, в которые входят в том числе раскраска, календарь, сладкое угощение. Говорят, если понадобится больше, ко второму дню фестиваля привезут еще. 

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Буквально через 20 минут после начала праздника у Ильи уже три наклейки. 

– Я еще не на всех площадках был. Пока что больше всего понравилось клеить с завязанными глазами пуговицы, нос и глаза снеговику, а еще боулинг. Там мы сбивали кегли, – рассказал мальчишка. – Я очень люблю настольные игры, дома их много, поэтому хочу еще одну наклейку заработать здесь – на площадке с настолками.

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Все островки разбиты на группы, в каждой участник может найти что-то для себя. Не уверены в собственной меткости? Тогда, может, удастся получить заветную наклейку на площадке «Мама +я», где участникам предлагали запеленать куклы и пройти тест «+9», чтобы больше узнать, какими мы были и что умели еще до рождения.

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Помимо наклеек, за успешное прохождение испытаний можно заработать местные «фестивальные» деньги. Местная валюта – «семейки», за которые можно купить угощение, принять участие в мастер-классе по изготовлению ангелочков или обменять на шарик.

– Не так давно с дочкой Настей переехали в Гродно из Гомельской области. И так получилось, что здесь это первое большое мероприятие, на которое мы попали. Поскольку я работала в сфере культуры, Настя многое видела, была на разных праздниках. Интересно посмотреть, как проходят праздники здесь. Я хочу, чтобы она не сидела дома, а больше во всем участвовала, «приобщалась к городу». Пока нам очень нравится. Первое впечатление очень позитивное, – поделилась Светлана Драгун. 

Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно
Полтысячи призов, два десятка островков для развлечений и сотни гостей. Фестиваль семьи проходит в Гродно

Фестиваль, напомним, проходит в Гродно два дня. В воскресенье путешествовать по островкам также можно с 13.00 до 17.00.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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В преддверии новогодних праздников гродненцам предложили массу развлечений для детей и родителей. На два дня в город приехал фестиваль семьи, который уже давно...
 
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