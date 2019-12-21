В Кореличском районе к разгулам стихии и сюрпризам природы готовы

Источник материала: Полымя

С наступлением холодного времени года погода преподносит немало сюрпризов. Однако дорожники Кореличчины встречают зиму во всеоружии. С 1 ноября работники ДРСУ-158 перешли на круглосуточное дежурство. Предстоящей зимой на дорогах района будут задействованы автомобили МАЗ, оборудованные отвалами для уборки снега, трактора, грейдеры, а также другая снегоуборочная техника.





Тем не менее из года в год возникает немало вопросов о работе дорожных служб, особенно в зимний период. Водители и пешеходы сетуют на бездействие работников ДРСУ после снегопада или во время гололедицы. Но общественность не принимает во внимание то, что просто невозможно как физически, так и технически одновременно обработать все дорожное покрытие противогололедными материалами либо мгновенно очистить везде и всюду проезжую часть от снега.

Для урегулирования подобных вопросов действующими нормативно-правовыми актами определены директивные сроки для ликвидации зимней скользкости, которые зависят от степени сложности погодных условий и уровней требований к автомобильным дорогам.

– Все автомобильные дороги разделены на пять уровней требований к их эксплуатационному состоянию. В основе такой градации лежат народнохозяйственное и административное значения дорог и интенсивность движения, – рассказывает начальник планово-производственного отдела ДРСУ № 158 КУП «Гроднооблдорстрой» Юрий Бабанский. – К дорогам первого уровня требований относят важнейшие республиканские магистрали, соединяющие столицу с областными центрами и последние между собой. На этих дорогах мероприятия по зимнему содержанию проводятся в первую очередь. Дороги пятого уровня — это местные дороги с интенсивностью движения менее 100 автомобилей в сутки. Следовательно, и сроки выполнения работ на таких дорогах совсем другие.

В хозяйственном ведении ДРСУ № 158 находится 484,9 км автомобильных дорог местного назначения, которые в основном относятся к четвертому и пятому уровням требований.

Директивные сроки, установленные с момента прекращения снегопада (метели) либо образования гололеда при зимнем содержании местных дорог, составляют:

❄ — обработка проезжей части противогололедными материалами — от 9 до 24 часов;

❄ — очистка проезжей части от выпавшего снега и заносов – от 12 часов до двух суток;

❄ — очистка обочин, остановочных и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек – от 8 до 20 суток.

— Например, возьмем автодорогу Н-6189 Райца-Цирин-Новоселки, протяженностью чуть более 30 км, которая относится к четвертому уровню требований, — говорит Юрий Бабанский. — Если снегопад закончился в четыре утра 3 января и на дороге образовался гололед, работы по зимнему содержанию выполняются в следующие сроки: до 16.00 3 января проезжая часть должна быть очищена от выпавшего снега и заносов, до 13.00 этого же дня проезжая часть будет обработана противогололедными материалами. А вот сроки очистки обочин, остановочных и посадочных площадок, пешеходных и велосипедных дорожек определены до 11 января.

Работниками ДРСУ № 158 предпринимаются все меры, чтобы мероприятия по ликвидации зимней скользкости и очистке дорог от снега выполнялись в минимально короткие сроки. В первую очередь обслуживаются дороги, которые соединяют агрогородки с районным центром, административные центры сельсоветов, дороги с регулярными автобусными маршрутами, с маршрутами движения школьных автобусов и автолавок.

Работники ДРСУ-158 надеются на понимание жителей района и призывают внимательно следить за прогнозом погоды. В случае приближения стихии и резкого ухудшения погодных условий по возможности откажитесь от поездок на личном автотранспорте на дальнее расстояние.

Оксана ЯНУШ

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