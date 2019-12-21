Районная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране историко-культурного наследия на Кореличчине

Источник материала: Полымя

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия Кореличским районным исполнительным комитетом, собственниками объектов.





На территории района имеются 36 объектов историко-культурного наследия, из них памятников архитектуры — 14, памятников истории — 4, памятников археологии — 6, памятников искусства — 12, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В соответствии с п. 1.6 ст. 14 Кодекса Республики Беларусь о культуре местные исполнительные и распорядительные органы организовывают и содействуют проведению мероприятий по охране историко-культурного и археологического наследия.

Установлено, что отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» вышеуказанное законодательство должным образом не исполняется.

Выявлены факты ненадлежащего содержания объектов историко-культурного наследия.

Так, в здании памятника архитектуры «Будынак былога пастарунка» в г.п. Мир в одном из окон отсутствует часть рамы со стеклом. На прилегающей к передней части здания территории обнаружена свалка мусора из старых веток деревьев, остатков стройматериалов, бумаги и полиэтилена. С тыльной стороны здания территория заросла сорняками, забор покосился. Согласно охранного обязательства № 4/09/03-11/6 от 28.04.2017 г. собственником историко-культурной ценности является Евдокимович А.А.

Имеет неприглядный вид тротуарная плитка возле памятника истории «Брацкая магіла» в г.п. Мир (собственник — Кореличское РУП ЖКХ), швы которой заросли мхом.

На охранной доске, установленной на памятнике архитектуры «Мікалаеўскі касцёл» в г.п. Мир (собственник — приход религиозной общины костела Святого Николая в г.п. Мир), имеется трещина, отсутствуют некоторые буквы.

Подлежит замене охранная доска, установленная на памятнике архитектуры «Мазаічны абраз «Спас Пантакратар» в г.п. Мир (собственник — учреждение «Музей «Замковый комплекс Мир»), на которой отслоились буквы.

Охранная доска на памятнике истории «Воінскія могілкі» в г.п. Кореличи (собственник — Кореличское РУП ЖКХ) не соответствует требованиям п. 5 ст. 104 Кодекса. На ней отсутствует информация о принадлежности этой историко-культурной ценности к историко-культурному наследию, неверно указано название ИКЦ — «Воінскае пахаванне».

Управлением образования Кореличского райисполкома (собственник историко-культурной ценности) на протяжении длительного времени не принимаются меры по сохранению историко-культурной ценности памятника архитектуры «Будынак былога бровара» в г.п. Кореличи. Данный объект находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться, работы по его консервации не выполнены.

До настоящего времени не исполнено райисполкомом предписание Генеральной прокуратуры Республики Беларусь от 08.08.2012 г. № 0703-05д-1189 «Об устранении нарушений законодательства о погребении и Закона «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» в части проведения мероприятий по фиксации и научной обработке древнего еврейского кладбища в г.п. Мир для рассмотрения вопроса о придании ему статуса историко-культурной ценности, а также закрепления кладбища за специализированной организацией.

В нарушение п. 1 ст. 100 Кодекса на историко-культурную ценность «Будынак былога пастарунка» в г.п. Мир не разработан паспорт.

На 9 историко-культурных ценностей отсутствует проектная документация зон охраны (памятники архитектуры: «Будынак былога бровара», «Будынак былога пастарунка», «Царква св. Варвары» в агр. Райца, «Царква Пакрова Прасвятой Багародзіцы» в агр. Турец, «Троіцкая царква» в г.п. Мир, «Комплекс Мікалаеўскага касцёла» в г.п. Мир и памятники истории: «Брацкая магіла» в агр. Малые Жуховичи, «Брацкая магіла» в г.п. Мир, «Брацкая магіла» в д. Синявская Слобода), что противоречит требованиям ст. 105 Кодекса.

Указанные нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия стали возможны ввиду недостаточного внимания данному вопросу и содействия осуществлению мероприятий, направленных на сохранение находящихся на территории района историко-культурных ценностей со стороны районного исполнительного комитета.

По результатам проверки заместителю председателя Кореличского райисполкома внесено представление об устранении нарушений законодательства по охране историко-культурного наследия.

Виктор АВДОКУШИН,

заместитель прокурора Кореличского района,

младший советник юстиции