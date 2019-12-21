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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чашникского района!

22.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чашникского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем энергетика и 50-летием со дня пуска первого энергоблока.
Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики.
Именно от качественного энергоснабжения во многом зависит уют и комфорт в домах, стабильная работа организаций, развитие промышленности.
Нынешнее поколение энергетиков Лукомльской ГРЭС достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников.
В отрасли трудятся профессионалы высокой квалификации, способные грамотно и в срок решать поставленные задачи.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот!
Пусть свет, тепло и уют царят в ваших домах, а ваш труд всегда будет оценен по достоинству.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем энергетика и 50-летием со дня пуска первого энергоблока. Энергетический комплекс по праву
 
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