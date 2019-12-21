Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень



Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем энергетика и 50-летием со дня пуска первого энергоблока.

Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики.

Именно от качественного энергоснабжения во многом зависит уют и комфорт в домах, стабильная работа организаций, развитие промышленности.

Нынешнее поколение энергетиков Лукомльской ГРЭС достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников.

В отрасли трудятся профессионалы высокой квалификации, способные грамотно и в срок решать поставленные задачи.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот!

Пусть свет, тепло и уют царят в ваших домах, а ваш труд всегда будет оценен по достоинству.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.