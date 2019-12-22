Туманы, дожди - и, вероятно, немного снега. Погода в Бресте на рождественской неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет по-прежнему тепло, сообщает pogoda.by. Ну и что, мол, что до Нового года осталось восемь дней!



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность и дождь. Утром воздух прогреется до +6°С, днем — до +7°С. На город опустится туман, видимость составит 300−400 метров. Вечером — дождь.

Во вторник температура воздуха будет такой же — и весь день, то усиливаясь, то ослабевая, будет лить дождь.

Среда станет такой же дождливой, к тому же на пару градусов похолодает.

Конец недели будет облачным и с осадками. В четверг воздух прогреется до +4 °С, пройдет дождь, а уже к пятнице, брестчане, ждите мокрый снег.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .