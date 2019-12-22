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Туманы, дожди - и, вероятно, немного снега. Погода в Бресте на рождественской неделе
23.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте будет по-прежнему тепло,
В понедельник будет переменная облачность и дождь. Утром воздух прогреется до +6°С, днем — до +7°С. На город опустится туман, видимость составит 300−400 метров. Вечером — дождь.
Во вторник температура воздуха будет такой же — и весь день, то усиливаясь, то ослабевая, будет лить дождь.
Среда станет такой же дождливой, к тому же на пару градусов похолодает.
Конец недели будет облачным и с осадками. В четверг воздух прогреется до +4 °С, пройдет дождь, а уже к пятнице, брестчане, ждите мокрый снег.
Хорошей недели!
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На новой рабочей неделе в Бресте будет по-прежнему тепло. Ну и что, мол, что до Нового года осталось восемь дней!
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