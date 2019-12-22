Лукашенко в ресторане, пособия безработным, Египет и что происходит на МКАД-2 - все за выходные

За окном дождь и понедельник, но постараемся разнообразить эту унылую реальность важным, интересным и полезным. А чтобы взбодриться предлагаем пройти тест о событиях прошлой недели, тем более — что-то нам подсказывает — многие из них получат свое продолжение и на неделе наступившей.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
А на выходных люди снова (четвертый раз за последние дни!) собрались на митинг против интеграции. Что там собственно происходит после последней встречи президентов России и Беларуси до сих пор не очень-то понятно. Известно, что роуминга не будет. А вот что будет?
США ввели санкции против «Северного потока — 2», они вступили в силу незамедлительно. Российский МИД тут же ответил: «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать». Пока строительство «Северного потока — 2» приостановлено, объясняем, что это значит.
С конца октября в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. А ведь это направление самое популярное среди наших соотечественников. Попытались понять, что происходит и как себя вести на египетских курортах.
Министр образования Игорь Карпенкопрокомментировал «загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и досрочное голосование у студентов.
А в Минтруда рассказали, что планируют все-таки повысить пособие по безработице. Правда, не всем, а только двум категориям граждан — и вот каким.
МКАД-2 работает уже три года. Когда «стройку века» завершали, ожидалось, что новая дорога разгрузит Минск от автомобилей, возле нее появятся объекты придорожного сервиса — АЗС, магазины и кафе. Но в первое время кольцевая оставалась практически пустой и безжизненной. Посмотрели, что там происходит сейчас — сколько машин ездит и сколько аварий происходит.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
На выходных в Минске помпезно открылся ресторан «Лебяжий», который построен у границ одноименного заказника. Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли «J:Морс», «Тяни-Толкай», Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Но давайте перенесемся дальше от столицы. Деревня Чухны находится в нескольких километрах от Крево. Коренных жителей здесь осталось совсем немного — человек пять. И ждала бы вёску нерадостная судьба, если бы не городские, которые вдруг решили в этих краях развивать туризм, экохозяйства и даже родовые поместья — и начали выкупать здесь и в соседней деревне Каменица дома. Сейчас умирающая деревня превратилась в экостолицу, а новые жители (и поющий пес) строят там замок.
«Я сейчас иду в парке мимо грейпфрутов и пальм. Впереди — обалденная детская площадка, где счастливый Степа машет рукой у огромной горки (в Минске за катание на такой с нас взяли бы бешеные деньги, а тут она бесплатна). Завтра я проснусь и буду вместе с мужем Сережей записывать музыку. А потом я закроюсь в своей мастерской, чтобы делать куклы для будущего спектакля», — так описывает свою нынешнюю жизнь актриса и певица Анна Хитрик. Два года назад ради сына она оставила все и уехала в Израиль.
На работу требуется… писатель! А еще фотограф для рекламных щитов. И даже переводчик с ночными сменами. Мы взглянули на рынок вакансий и нашли не самые обычные варианты.
Если вы подумываете обновить смартфон, то почитайте сначала вот этот обзорплюсов и минусов 5 новых телефонов, которые начали продавать у нас совсем недавно.
ПРО НОВЫЙ ГОД
И хоть с неба льет как осенью, Новый год никто не отменит и мы продолжаем к нему готовиться. Возле столичной Комаровки открыласьновая рождественская ярмарка с «атмосферой как в Праге, Львове и Варшаве».
Перед проходной Минского тракторного завода появилась необычная елка, про которую уже говорят: «Она как в Вильнюсе». А вот здесь мы собрали фото елок всех областных и некоторых районных городов Беларуси — выбирайте, какая вам больше по душе.
Ну и наконец мы поискали в Минске самые дешевые искусственные елки и новогодние украшения. Делимся результатами.
О СПОРТЕ
Канадский голкипер Терри Савчук включен в топ-10 величайших игроков НХЛ всех времен, его ставят выше Патрика Руа и Доминика Гашека, снимая фильмы спустя 49 лет после завершающего матча. Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения Юки рассказываем про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги.
Минское «Динамо» проиграло девятый матч подряд (вот здесь о том, какие шайбы пропускали и забивали в этот раз, а здесь — комментарий тренера).
В футболе же кипят нешуточные страсти. Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе». Правда, вскоре эту информацию удалили, а пресс-служба клуба все отрицает.
Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла уже вторую серебряную медаль на этапах Кубка мира в Китае.
Ну и конечно же биатлон. Наша биатлонистка Ирина Кривкозаняла восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. А вот у мужчин в аналогичной гонке результат был не так хорош. В масс-старте же у мужчин с огромным преимуществом выиграл Йоханнес Бё, в женской гонке победа тоже у норвежцев.
Кстати, не пора ли совершить чудо, ведь именно чудес так не хватает в эти предпраздничные дни. Накануне Рождества и Нового года мы подготовили подборку праздничных акций, присоединившись к которым можно легко стать для кого-то волшебником. Проверим?
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