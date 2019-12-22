Лукашенко в ресторане, пособия безработным, Египет и что происходит на МКАД-2 - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

За окном дождь и понедельник, но постараемся разнообразить эту унылую реальность важным, интересным и полезным. А чтобы взбодриться предлагаем пройти тест о событиях прошлой недели, тем более — что-то нам подсказывает — многие из них получат свое продолжение и на неделе наступившей.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

А на выходных люди снова (четвертый раз за последние дни!) собрались на митинг против интеграции . Что там собственно происходит после последней встречи президентов России и Беларуси до сих пор не очень-то понятно. Известно, что роуминга не будет . А вот что будет?

на . Что там собственно происходит после последней встречи президентов России и Беларуси до сих пор не очень-то понятно. Известно, что . А вот что будет? США ввели санкции против «Северного потока — 2» , они вступили в силу незамедлительно. Российский МИД тут же ответил: «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать». Пока строительство «Северного потока — 2» приостановлено , объясняем, что это значит .

санкции против , они вступили в силу незамедлительно. Российский МИД тут же ответил: «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать». Пока строительство «Северного потока — 2» , объясняем, . С конца октября в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. А ведь это направление самое популярное среди наших соотечественников. Попытались понять , что происходит и как себя вести на египетских курортах.

умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. А ведь это направление самое популярное среди наших соотечественников. , что происходит и как себя вести на египетских курортах. Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал «загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и досрочное голосование у студентов.

«загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и досрочное голосование у студентов. А в Минтруда рассказали, что планируют все-таки п овысить пособие по безработице . Правда, не всем, а только двум категориям граждан — и вот каким .

. Правда, не всем, а только двум категориям граждан — и . МКАД-2 работает уже три года. Когда «стройку века» завершали, ожидалось, что новая дорога разгрузит Минск от автомобилей, возле нее появятся объекты придорожного сервиса — АЗС, магазины и кафе. Но в первое время кольцевая оставалась практически пустой и безжизненной. Посмотрели, что там происходит сейчас — сколько машин ездит и сколько аварий происходит.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

На выходных в Минске помпезно открылся ресторан «Лебяжий» , который построен у границ одноименного заказника. Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли «J:Морс», «Тяни-Толкай», Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси Александр Лукашенко .

, который построен у границ одноименного заказника. Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли «J:Морс», «Тяни-Толкай», Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси . Но давайте перенесемся дальше от столицы. Деревня Чухны находится в нескольких километрах от Крево. Коренных жителей здесь осталось совсем немного — человек пять. И ждала бы вёску нерадостная судьба, если бы не городские, которые вдруг решили в этих краях развивать туризм, экохозяйства и даже родовые поместья — и начали выкупать здесь и в соседней деревне Каменица дома. Сейчас умирающая деревня превратилась в экостолицу, а новые жители (и поющий пес) строят там замок.





«Я сейчас иду в парке мимо грейпфрутов и пальм. Впереди — обалденная детская площадка, где счастливый Степа машет рукой у огромной горки (в Минске за катание на такой с нас взяли бы бешеные деньги, а тут она бесплатна). Завтра я проснусь и буду вместе с мужем Сережей записывать музыку. А потом я закроюсь в своей мастерской, чтобы делать куклы для будущего спектакля», — так описывает свою нынешнюю жизнь актриса и певица Анна Хитрик . Два года назад ради сына она оставила все и уехала в Израиль.

свою нынешнюю жизнь актриса и певица . Два года назад ради сына она оставила все и уехала в Израиль. На работу требуется… писатель! А еще фотограф для рекламных щитов. И даже переводчик с ночными сменами. Мы взглянули на рынок вакансий и нашли не самые обычные варианты.

и не самые обычные варианты. Если вы подумываете обновить смартфон, то почитайте сначала вот этот обзор плюсов и минусов 5 новых телефонов, которые начали продавать у нас совсем недавно.

ПРО НОВЫЙ ГОД

И хоть с неба льет как осенью, Новый год никто не отменит и мы продолжаем к нему готовиться. Возле столичной Комаровки открылась новая рождественская ярмарка с «атмосферой как в Праге, Львове и Варшаве».





Перед проходной Минского тракторного завода появилас ь необычная елка , про которую уже говорят: «Она как в Вильнюсе». А вот здесь мы собрали фото елок всех областных и некоторых районных городов Беларуси — выбирайте, какая вам больше по душе.

ь , про которую уже говорят: «Она как в Вильнюсе». А вот здесь мы собрали всех областных и некоторых районных городов Беларуси — выбирайте, какая вам больше по душе. Ну и наконец мы поискали в Минске самые дешевые искусственные елки и новогодние украшения. Делимся результатами .

О СПОРТЕ

Канадский голкипер Терри Савчук включен в топ-10 величайших игроков НХЛ всех времен, его ставят выше Патрика Руа и Доминика Гашека, снимая фильмы спустя 49 лет после завершающего матча. Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения Юки рассказываем про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги.

включен в топ-10 величайших игроков НХЛ всех времен, его ставят выше Патрика Руа и Доминика Гашека, снимая фильмы спустя 49 лет после завершающего матча. Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения Юки рассказываем про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги. Минское «Динамо» проиграло девятый матч подряд (вот здесь о том, какие шайбы пропускали и забивали в этот раз, а здесь — комментарий тренера).

проиграло девятый матч подряд (вот о том, какие шайбы пропускали и забивали в этот раз, а — комментарий тренера). В футболе же кипят нешуточные страсти. Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил , что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе». Правда, вскоре эту информацию удалили, а пресс-служба клуба все отрицает.

Александр Зайцев , что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе». Правда, вскоре эту информацию удалили, а пресс-служба клуба все отрицает. Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла уже вторую серебряную медаль на этапах Кубка мира в Китае.

уже на этапах Кубка мира в Китае. Ну и конечно же биатлон. Наша биатлонистка Ирина Кривко заняла восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. А вот у мужчин в аналогичной гонке результат был не так хорош . В масс-старте же у мужчин с огромным преимуществом выиграл Йоханнес Бё, в женской гонке победа тоже у норвежцев.





Все новости субботы, 21 декабря

Все новости воскресенья, 22 декабря

Кстати, не пора ли совершить чудо, ведь именно чудес так не хватает в эти предпраздничные дни. Накануне Рождества и Нового года мы подготовили подборку праздничных акций, присоединившись к которым можно легко стать для кого-то волшебником. Проверим?

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