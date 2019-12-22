ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в ресторане, пособия безработным, Египет и что происходит на МКАД-2 - все за выходные

23.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

За окном дождь и понедельник, но постараемся разнообразить эту унылую реальность важным, интересным и полезным. А чтобы взбодриться предлагаем пройти тест о событиях прошлой недели, тем более — что-то нам подсказывает — многие из них получат свое продолжение и на неделе наступившей.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • А на выходных люди снова (четвертый раз за последние дни!) собрались на митинг против интеграции. Что там собственно происходит после последней встречи президентов России и Беларуси до сих пор не очень-то понятно. Известно, что роуминга не будет. А вот что будет?
  • США ввели санкции против «Северного потока — 2», они вступили в силу незамедлительно. Российский МИД тут же ответил: «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать». Пока строительство «Северного потока — 2» приостановлено, объясняем, что это значит.
  • С конца октября в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. А ведь это направление самое популярное среди наших соотечественников. Попытались понять, что происходит и как себя вести на египетских курортах.
  • Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал «загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и досрочное голосование у студентов.
  • А в Минтруда рассказали, что планируют все-таки повысить пособие по безработице. Правда, не всем, а только двум категориям граждан — и вот каким.
  • МКАД-2 работает уже три года. Когда «стройку века» завершали, ожидалось, что новая дорога разгрузит Минск от автомобилей, возле нее появятся объекты придорожного сервиса — АЗС, магазины и кафе. Но в первое время кольцевая оставалась практически пустой и безжизненной. Посмотрели, что там происходит сейчас — сколько машин ездит и сколько аварий происходит.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На выходных в Минске помпезно открылся ресторан «Лебяжий», который построен у границ одноименного заказника. Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли «J:Морс», «Тяни-Толкай», Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
  • Но давайте перенесемся дальше от столицы. Деревня Чухны находится в нескольких километрах от Крево. Коренных жителей здесь осталось совсем немного — человек пять. И ждала бы вёску нерадостная судьба, если бы не городские, которые вдруг решили в этих краях развивать туризм, экохозяйства и даже родовые поместья — и начали выкупать здесь и в соседней деревне Каменица дома. Сейчас умирающая деревня превратилась в экостолицу, а новые жители (и поющий пес) строят там замок.


  • «Я сейчас иду в парке мимо грейпфрутов и пальм. Впереди — обалденная детская площадка, где счастливый Степа машет рукой у огромной горки (в Минске за катание на такой с нас взяли бы бешеные деньги, а тут она бесплатна). Завтра я проснусь и буду вместе с мужем Сережей записывать музыку. А потом я закроюсь в своей мастерской, чтобы делать куклы для будущего спектакля», — так описывает свою нынешнюю жизнь актриса и певица Анна Хитрик. Два года назад ради сына она оставила все и уехала в Израиль.
  • На работу требуется… писатель! А еще фотограф для рекламных щитов. И даже переводчик с ночными сменами. Мы взглянули на рынок вакансий и нашли не самые обычные варианты.
  • Если вы подумываете обновить смартфон, то почитайте сначала вот этот обзор плюсов и минусов 5 новых телефонов, которые начали продавать у нас совсем недавно.

ПРО НОВЫЙ ГОД

  • И хоть с неба льет как осенью, Новый год никто не отменит и мы продолжаем к нему готовиться. Возле столичной Комаровки открылась новая рождественская ярмарка с «атмосферой как в Праге, Львове и Варшаве».


  • Перед проходной Минского тракторного завода появилась необычная елка, про которую уже говорят: «Она как в Вильнюсе». А вот здесь мы собрали фото елок всех областных и некоторых районных городов Беларуси — выбирайте, какая вам больше по душе.
  • Ну и наконец мы поискали в Минске самые дешевые искусственные елки и новогодние украшения. Делимся результатами.

О СПОРТЕ

  • Канадский голкипер Терри Савчук включен в топ-10 величайших игроков НХЛ всех времен, его ставят выше Патрика Руа и Доминика Гашека, снимая фильмы спустя 49 лет после завершающего матча. Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения Юки рассказываем про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги.
  • Минское «Динамо» проиграло девятый матч подряд (вот здесь о том, какие шайбы пропускали и забивали в этот раз, а здесь — комментарий тренера).
  • В футболе же кипят нешуточные страсти. Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе». Правда, вскоре эту информацию удалили, а пресс-служба клуба все отрицает.
  • Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла уже вторую серебряную медаль на этапах Кубка мира в Китае.
  • Ну и конечно же биатлон. Наша биатлонистка Ирина Кривко заняла восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. А вот у мужчин в аналогичной гонке результат был не так хорош. В масс-старте же у мужчин с огромным преимуществом выиграл Йоханнес Бё, в женской гонке победа тоже у норвежцев.


Все новости субботы, 21 декабря

Все новости воскресенья, 22 декабря

Кстати, не пора ли совершить чудо, ведь именно чудес так не хватает в эти предпраздничные дни. Накануне Рождества и Нового года мы подготовили подборку праздничных акций, присоединившись к которым можно легко стать для кого-то волшебником. Проверим?

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За окном дождь и понедельник, но мы постараемся разбавить это утро важным, интересным и полезным.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Целый класс с учителем ушел на войну. Вернулись двое». История гомельской школы, которой 83 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика